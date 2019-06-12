北京去年首批入市限競房「大賣」落空　7成轉為庫存積壓

▲北京大樓景觀。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導



北京近一年來進入「限競房時代」，但房市起起伏伏，除了成就了一批「北上」的民營房企，也迫使部分開發商不得不撤離北京。據了解，去年第1批入市的部分限競房項目，原本「大賣」的期望落空後，立即啟動降價優惠策略，卻沒顯著效果，現在一年多過去了，部分項目整體去化率仍在30%左右徘徊，剩餘70%幾乎都轉為庫存積壓。

根據新華網的報導，限競房（編按：商品房，買後5年不能交易）供應以六環沿線為主，五環到六環之間也有較大量的佈局，大興區、丰台區以及房山區限競房入市量較高，供應較為集中。

報導也指出，供應區域集中，客戶面臨選擇性多，就會猶豫不出手，競品環伺滯銷難解，這就是限競房入市1周年後，多數的生存現狀

根據中原地產研究中心統計的數據顯示，從2018年6月10日開始，到2019年6月10日，北京新房市場總計入市50個限競房項目，合計75期，供應住宅套數達到34559套。

▲北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

另外根據諸葛找房統計數據顯示，2017年到2018年是北京限競房成交高峰，今年仍將有大量限競房入市；2017年北京成交限競房用地44宗，限競房用地佔整體住宅用地的比例為67%；2018年北京成交限競房用地41宗，限競房用地佔整體住宅用地的比例達到80%。不難看出過去2年，北京市場限競房用地供應高峰逐漸推高了房源數量，今年預計還將有大量限競房上市。

不過從2018年6月10日入市開始，到2019年6月10日，北京限競房網簽套數合計11976套，網簽套數占供應總量為35%；網簽面積為125萬平方米，按照面積計算，網簽完成率只有31%；平均網簽均價為每平方米48693元，網簽總金額為610億元，意味近7成的限競房還未簽約銷售，已經變為庫存積壓。

據了解，考慮網簽滯後因素，實際銷售去化率可能會達到40%以上，但仍改變不了如今超過2.2萬套限競房成為庫存積壓的現狀，況且還有大量未入市項目，銷售狀況依舊堪憂。

諸葛找房分析師就說，遠郊區距離北京主城區距離較遠，配套設施不完善，限競房項目雖然價格較低，但仍難以吸引購房者，導致各項目去化情況不佳，這些項目無疑都陷入「去化危機」，不知何時才能解套。