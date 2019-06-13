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床單留血漬！清潔劑一噴「3mins痕跡全不見」　她實驗效果超神：醬汁也OK

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▲▼床單留血漬！清潔劑一噴「3min痕跡全不見」　她實驗效果超神：醬汁也可清（圖／翻攝dcard）

▲血漬已有1個月之久，結果原PO一噴清潔劑，也能快速清潔！（圖／翻攝自Dcard，下同） 

網搜小組／綜合報導

在外租屋最怕前房客留下來的「噁心體液」！一名女網友發現床單上有陳年血漬，丟進洗衣機也洗不乾淨，無奈上網求助，有好心人分享一篇超神的去血漬方法，只要3分鐘就可清除，讓大批網友紛紛跪著看。

一名女網友在《Dcard》分享，日前家裡米色沙發有污漬，便在網路上買了一瓶「織物地毯生物清潔劑」，回家噴在表面，效果卻不盡理想，她猜測應該是布質材料，加上表面凹凸不平，「污漬的確有淡化，但沒辦法完全清除」，但她仍秉持著實驗精神，發現產品介紹可清除醬汁、血漬，果真一試超神奇。

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▲▼床單留血漬！清潔劑一噴「3min痕跡全不見」　她實驗效果超神：醬汁也可清（圖／翻攝dcard）

原PO說，刻意把沾有血跡的床單放置一個月，直接拿清潔劑均勻噴濕，靜置3分鐘後，再拿出一片魔潔布沾一些水，「在血跡上面重複按壓→摩擦→畫圈」，結果血跡幾乎消除了，也沒有飄出任何異味，她也補充解釋，「它的確是把髒污分解掉了不是用什麼色素蓋過去。」

▲▼床單留血漬！清潔劑一噴「3min痕跡全不見」　她實驗效果超神：醬汁也可清（圖／翻攝dcard）

▲▼原PO若覺得不安心，清潔完可再丟洗衣機清洗一遍！

▲▼床單留血漬！清潔劑一噴「3min痕跡全不見」　她實驗效果超神：醬汁也可清（圖／翻攝dcard）

另外原PO也提供小撇步，可將清潔劑分裝在小瓶子裡，隨身攜帶身上，以防外出用餐衣物被醬汁噴到，只要一噴再用濕紙巾擦拭，就乾淨溜溜了！事實上，這篇實用文章是去年所PO，近日再度被網友翻出來分享，紛紛讚爆回應「買了一罐，晚上就可以盡情翻滾的意思」、「感覺對女生很實用」、「天啊謝謝！我把我男友的床墊弄髒…也是因為MC」、「每次月經都會漏出來，就要拿床單去洗，筆記筆記」、「覺得賢慧啊！可以嫁了」。

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關鍵字：血漬血跡床單清潔劑醬汁

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