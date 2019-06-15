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住大樓收管理費！他問「坪數計算」公平嗎：戶數分攤較合理吧　網分2派戰翻

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▲▼房產,房子,銷售,公寓,租屋,大樓。（圖／翻攝自pixabay）

▲大樓幾乎都會向住戶收取管理費。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

現在許多大樓有代收包裹、清潔公共區域、管理門禁等服務，因此會向住戶收取管理費。一名男網友就發文，表示買大坪數的住戶已經付出較高費用購置房屋，而且家中花費也沒佔其他住戶便宜，但自家外的公共空間，大坪數屋主使用地沒有小坪數屋主多，直問「為何會說以坪數計算管理費比較公平呢？」

「以坪數計算管理費公平嗎？」這位男網友在《Mobile01》貼文表示，他認為以坪數計算管理費，看起來是一件不公平的事，「因為買大坪數的人已經付出比較高的費用來購置房屋，家中所有花費都靠自己，沒有佔其他住戶一點便宜」。

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲原PO問，以坪數計算管理費是否公平。（示意圖／pakutaso）

原PO說，但自家以外的公共空間、設備、電力、電梯、樓梯、保全、清潔等等設置或服務，大坪數屋主並沒有用得比小坪數屋主多，大家都是一樣的。「先別說大坪數可以住的人比較多，因為那不是絕對的，甚至有可能不是多數的」，原PO表示，買大坪數的人也不一定比較有錢，認為在這樣的情況下，似乎是以戶數來分攤管理費比較合理。

看到貼文後，有人認同原PO看法，「超級不公平啊……大坪數的住戶甚至付出更多坪數的公設面積，但實際使用公設的面積根本一樣」、「有些社區是根據幾房區分的，因為使用公設的部分大多是人在使用，所以用幾房就付多少管理費，當然如果可以統計到一戶幾個人住， 就付多少是最理想的」。

但許多網友都認為，確實是以坪數計算管理費比較公平，「就是因為在hen多『不一定』的情況之下，才會選擇以坪數計算管理費，普遍認為較為公平」、「一棟30樓的大樓，住2樓跟住30樓，使用的電費、電梯維修管理費，兩戶付相同的價錢合理嗎」、「買大坪數『通常』居住人數較多，使用公設當然也多；買大坪數『通常』經濟能力比較高，能者多勞；而且『通常』購屋前都會告知這些事情；所以並不會不公平」。

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關鍵字：大樓管理費坪數mobile01

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