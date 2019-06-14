宏普今年聚焦3大案　未來推案改走「新南向」

▲宏普建設副總經理游武龍。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

「不再侷限桃園以北推新案，往中南部沿著軌道建設推案」宏普建設副總經理游武龍表示，今年公司聚焦新北央北「宏普中央公園」、建國南路段「宏普頤和」豪宅以及「宏普世貿」商辦大樓3個案子，總銷加總逾百億元，另外北科大對面、忠孝東路段三井飯店案，預計明年中旬開幕，且因應剛需市場，除了積極開發都更案外、未來推案不侷限桃園以北地區，改鎖定中南部地區、高鐵軌道建設旁。

宏普建設（2536）今舉行股東會，該公司去年營收淨額39.18億元，較前年度增加12.32億元以上，稅前淨利5.2億元，較前年減少3.7億元，基本每股盈餘1.34元，較前年2.35元少。

雖去年「宏普PARK」、「宏普有逸天」預售個案完工交屋；以及「宏普經貿」、「文德科技大樓」、「宏普AMAX」、「文華麗舍」、「宏普之星」、「世界館」、「領袖館」等成屋個案銷售交屋認列，衝高全年營收，但因償還借款、加上整體毛利下降，分配盈餘受到影響。

游武龍表示，去年獲利受整體房市影響，但相信今年新店央北「宏普中央公園」新案、北市建國南路、八德路交叉口的「宏普頤和」豪宅案，於7月中旬開放銷售，以及「宏普世貿」商辦大樓3個案子，總計推案量超過百億元。

▼宏普建設董事長段津華。（圖／記者黃靖惠攝）



另游武龍表示，宏普建設與日商三井不動產合作開發，位於北科大正對面、忠孝東路段的三井飯店案，預計明年6月將會開幕。

宏普建設指出，未來重心仍放在雙北地區，因高總價產品去化速度慢，市場改以自住剛性需求為主，中低總價產品增加，再加上目前央行仍維持貨幣寬鬆，民眾仍有換屋及保值的需求，推出優質住宅必能獲得購屋者認同，除住宅大樓外、另將商辦大樓成為未來發展主力之一。

游武龍透露，「未來開發案將朝中南部走」，公司未來推案並不侷限桃園以北，綜觀前2年房地產因稅制改變，讓房地市場趨於健全，逐漸轉變為剛需市場，為了因應市場變化，除了積極開發都更案外，另外將重心朝中南部走，且鎖定六都、高鐵等軌道周邊推案。

▼位於北市德行西路上全新商辦大樓「宏普世貿」。（圖／宏普建設提供）

