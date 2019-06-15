不想麻煩別人！妹子單獨看房室友急勸「找男友陪」　網驚喊：快感謝她

▲雖然不是每個人都是壞人，但還是要提高警覺心自我保護。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

還是要懂得保護自己！一名女網友近日積極找房，和男友都是抱持著「自己看房不麻煩別人」的心態，沒想到卻被室友制止，勸她一定要找個人陪同，否則太危險。對此網友們也都認為原po神經太大條，「不要真的出事才後悔」、「你以為社會新聞都是演的嗎」。

一名女網友在PTT女孩版上發問，她表示最近因為不能繼續住在宿舍，所以陸續開始找房看房。一開始她秉持著「自己要住的房自己去看就好」的想法，不想麻煩別人花時間陪她看房子，但是室友卻力勸她一定要找男友陪同，如果男友沒空她也願意一起去。

室友認為，自己一人去到一個陌生的地方，跟陌生人共處一室超危險；但原po一開始認為好像沒有那麼嚴重，被對方提醒後覺得似乎有點道理，也因此詢問網友們到底是她太沒警覺心，還是室友大驚小怪。

▲室友建議兩人以上一起看房比較保險。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對此大部分鄉民們都認為一個人太危險，「你太沒有戒心了，不要真的出事才後悔」、「你怎麼保證對方是真的要出租而不是設陷阱」、「當然要啊！跟陌生人在陌生的密閉空間耶？趕快謝謝妳室友」、「不要說晚上，連白天都會有事」、「台灣太安全讓一堆人連保護自己都不會」、「前女友自己去看遇到房東色狼」、「法醫女王有個案件就是連續殺人犯藉由帶人看房作案」。

也有網友認為提高警覺心沒錯，但毋須太緊張兮兮，不過多一雙眼睛的確沒什麼壞處，也許還能夠幫忙注意到一些自己沒看到的細節；另外也有人建議，如果真的沒有人可以陪同，可事先報備自己的行蹤，或是邊看房邊視訊，也是另一種保護。

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