最潮農村體驗「鐵牛力阿卡」　意外帶動小鎮經濟

▲信義房屋志工前進宜蘭內城，助小鎮再造。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

「來內城，一定要搭我們的『鐵牛力阿卡』才對味啊！」內城社區發展協會總幹事林坤鎮說。內城，一個過去名不見經傳的宜蘭員山鄉小鎮，過去以務農為主，水梨、鳳梨、蓮霧、檸檬、金棗，都是內城盛產的農產品。為振興鄉村經濟，內城透過宜蘭縣政府、及信義房屋「社區一家贊助計畫」協助，發展「鐵牛力阿卡」計劃，成功帶動小鎮繁榮。

內城，一個過去名不見經傳的宜蘭員山鄉小鎮，居民皆以務農為主，水梨、鳳梨、蓮霧、檸檬、金棗都是內城盛產的農產品。但殷實的農業生活，卻抵不過工商業時代的發展潮流，內城鄉的務農人口隨著時間推進銳減，年輕人也一個個離鄉背井到外地求職謀生，當年與老農們一起打拚的鐵牛車、與力阿卡，早就被各式各樣的現代農機所取代，如今只能停放在農舍裡，等著成為廢五金。

對此，內城社區發展協會總幹事林坤鎮，在2005年三元宮中元普渡時，有個突發奇想的創意，將鐵牛車與力阿卡，兩者結合成「鐵牛力阿卡」，成為能用燃料運轉的機械拖車。林坤鎮說，「如果路上開著鐵牛車、力阿卡等專屬於農村的景象，相信不但能勾起四、五年級生的童年回憶，也會吸引年輕一代的好奇心。」

而內城社區的「鐵牛力阿卡」計劃，順利獲得信義房屋「社區一家贊助計畫」的支持，於是協會還利用贊助款項推動「力阿卡休息站」系列活動，邀請有意願的農家提供閒置的鐵牛車與力阿卡，再經過充滿農村純樸風味的裝飾點綴後，內城社區於是擁有了全台第一支「鐵牛力阿卡」車隊。

遊客可以搭乘「鐵牛力阿卡」漫遊內城，不論是去欣賞湧泉區、參觀400年樹齡的老茄苳樹，或者只是坐在「鐵牛力阿卡」上聽著道地的宜蘭腔導覽解說，還是只是坐在車上放空吹風，都是體驗內城生活的悠閒方式。

參與過許多次志工活動，但卻是第一次來到員山內城的信義房屋志工說，「全台灣跑過那麼多地方，還是第一次看到這麼有創意的『鐵牛力阿卡』。誰說農村就只能用純樸來形容，農村也可以很夯、很潮啊！」信義房屋志工，甚至為村裡的阿公、阿嬤蓋「發呆亭」，讓他們散步時有涼亭可以休息。大家就地取材使用田根子草蓋茅草屋，不但自然環保，而且還「零成本」，不僅幫社區省更多錢，也做了更多事。信義房屋志工們看著大家親手完成的發呆亭都忍不住說，這是他們最不想「交屋」的一次，因為他們想再回來，想再次感受內城豐厚的人情味。