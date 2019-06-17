降價50萬求生　SWATCH東區三角窗店面　婚戒品牌趁勢入駐

▲外傳日本珠寶商每月以100萬元房租，租下瑞士名錶「Swatch」東區店面。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市東區商圈掀起一波倒店潮，被網友譏諷快成「空城」，為留住租客，房東紛紛調降租金，其中外傳月租150萬元的國際名錶店「SWATCH」近期1、2樓店面又開始動工，據了解為日本婚戒品牌「I-PRIMO」以每月100萬元承租，與當初租給錶店租金，足足砍了50萬元。

店面高租金、人潮少、街邊店陸續撤離，近年東區商圈淪為「空城」議題延燒，包括老店「永福樓」、國際名錶店「SWATCH」、「OMEGA」等陸續撤離，其中外傳月租150萬元「SWATCH」鐵了心要走人，就連房東降租留人也未成功，之後店面又租給短期快閃店、特賣會。

該店點位於忠孝東路四段181巷口三角窗，前身「頂呱呱」速食店承租30年，外傳店租從100萬元調漲到180萬元，最終無力負擔，才搬至隔壁店面，隨後接手「SWATCH」每月以150萬元租金租下，直到去年底才撤離，之後又租給短期快閃店、特賣會業者等。



▼外傳日本珠寶商每月以100萬元房租，租下瑞士名錶「SWATCH」東區店面。（圖／記者黃靖惠攝）

該店1、2樓店面約90坪近期又陸續有工人及機具入內施工，據了解，為日本婚戒品牌「I-PRIMO」要進駐，以每月100萬元租金租下，記者去電「I-PRIMO」詢問，而店員表示「公司高層內部決策，基層人員並未接獲通知」。

除了原「SWATCH」東區店面外，近期「永福樓」也傳被日商租下，且英國潮牌服飾「superdry」原址，也由台灣服飾店業者租下開業。



香港商匯不動產副總經理吳懿倫表示，先前東區店租暴漲一輪，導致店家陸續撤離，造成倒店浪潮，因此部分房東有感空租時間拉長，陸續降租金，且部分大品牌仍看好東區地段、交通優勢，趁著調降租之時，陸續回歸東區商圈插旗。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該店位於東區正核心商圈，屬微三角窗店面，周邊人潮多，該址1、2樓店面價差計算，1樓單坪租金行情約2萬元出頭，總月租100萬元屬於「合理範圍」。

▼外傳日本珠寶商每月以100萬元房租，租下瑞士名錶「Swatch」東區店面。（圖／記者黃靖惠攝）

