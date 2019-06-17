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房仲臉書社團賣凶宅兼勸世　物件太貴遭批無奈下架

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▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／記者劉維榛攝）

▲近年不少網友在臉書社團賣凶宅。（圖／記者劉維榛攝）

記者黃靖惠／綜合報導

臉書社團賣凶宅成近年潮流，但買家下手前最好查實價登錄是否真如預期撿到便宜，其中1名女網友昨天（17日）深夜在「中台灣房地產」社團PO文賣凶宅，位於南屯區精華區3房物件，標榜有車位、前後陽台，屋齡26年，開價860萬元，但還不到24小時，物件已被下架。住商不動產企研室經理徐佳馨表示，「該物件符合周邊市場價格，但凶宅產品價格約是行情半價，除非有價格優勢，不然成交也不容易。」

該物件位於台中市南屯區大墩四街上，某大廈5樓、3房2廳2衛1平面車位、且有前後陽台，屋齡26年，屋主開價860萬元。原PO指出，其實凶宅沒什麼好避諱、不說的，因為想像力豐富的人會無限放大、開始幻想上吊情境，其實在沒變成凶宅前，每間格局都很正、採光也不錯，最棒的是主臥還附有陽台，再加上重新裝潢根本超棒。

「屋主其實很委屈」原PO指出，房東只想多一份收入，結果因為承租人、變成凶宅，拜託大家除珍惜生命外，也不要隨便在別人家結束生命，生活上難免遇到挫折要是感到不愉快，就跟朋友借個錢去旅遊、或者去酒店喝喝酒摸摸臀，還反諷「若人緣真的差到沒人要借你錢，請先反省完後，再選擇是否要與高利貸做朋友，負債不可恥，最可惜的是好手好腳卻整天想死，最後死在別人家」。

▼網友在臉書社團上PO文賣凶宅，引起房屋買賣相關社團的討論。（圖／擷取自臉書社團房子賠售就是爽）

▲▼網友在臉書社團上PO文賣凶宅。（圖／擷取自臉書社團房子賠售就是爽）

最後她文末表示，「從事殯葬業的夫妻」、「正能量極高、自稱八字重」、或是「想體驗被壓床感覺」的人歡迎來賞屋。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，該物件所在的大墩路四段今年同類型產品，根據實價登錄單坪均價約落在15～20萬元之間，以該案3房型產品換算總價，單坪價格應該突破20萬元，若以凶宅價格約是市場行情的半價，除非有價格優勢，不然成交也不容易。

關鍵字：凶宅房屋行情價格住商大墩路主臥房自殺上吊賣房

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