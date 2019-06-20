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把買房當存錢！月薪2300就買屋　他從公寓換屋增值8倍

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▲盛竹如透過養房換房，買下現在價值上億的豪宅，也讓這棟房產成為一家人最可靠的資產。

圖文／鏡週刊

年屆8旬的盛竹如是電視圈常青樹，不僅是家喻戶曉的名主播，更憑著主持綜藝節目、擔任類戲劇旁白，賺進驚人身家。盛竹如的資產規劃以房地產為主，當年他和太太憑著精準眼光，買下總價1,800萬元的東帝士花園廣場預售屋，現在該棟房產的行情已飆破1.5億元。

「我認為買房就像存錢。」盛竹如說，自己在剛進台視當記者時，月薪只有2300元，但他仍想辦法買下鄰近電視台一戶20多坪的單身公寓，「買了房子好像才有擁有財產的感覺，不然錢存到銀行利息也很少。」

而盛竹如在買房時，偏好預售屋，他說這和自己的個性有關，「我不喜歡負債的感覺。」他指出，當年銀行的房貸利率高，因此他認為在經濟能力許可的狀況下，分期付現工程款買預售屋較為划算。而隨著人生階段的不同，算一算，盛竹如換過5間房子，不只越換越大間，生活環境和居住品質也越換越好。

「他當年工作很忙，像是我生女兒的時候，他要處理中美斷交的新聞不能來醫院。最後我是自己辦好出院手續，抱著小孩回家。」盛太太說。也因此所有換房的事，都是她一手包辦，「預售屋我是一間間跑去看，也算看出心得，知道怎麼挑才能買到增值性高的房產。」

盛竹如和太太都很重視小孩的教育，所以在選擇居住區域時，會優先考量學區問題。像是為了能讓兒女就讀復興幼兒園，他們挑中60多坪、總價500萬元的仁愛首都大廈，「附近有醫院，生活機能好，他每天要去電視台上班也不遠。」因此即使當時手上沒有那麼多錢，夫妻倆也是以買預售屋的方式，邊等大樓蓋好，邊領薪水慢慢付。

而隨著兒女漸長，盛太太又四處打聽風評好、升學率佳的國中，後來相中大安國中，因此孟母三遷地再搬進東帝士花園廣場。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴認為，30多年前預售屋銷售方式不比現在，承擔的風險更大。不過盛竹如和盛太太的觀念好，注重地段、學區，因此增加房產的保值空間。

又因盛竹如收入較豐厚，可以在不貸款的狀況下，分期繳款買屋。陳傑鳴提醒，現在消費者購買預售屋時，雖然首付款、分期繳交的工程款金額都不高，但後期每個月需攤付的房貸負擔仍大。

另外，購買預售屋時，常會遇到建商文宣與實際狀況不同的問題，陳傑鳴建議，消費者下訂後仍應留存相關資料，以避免消費糾紛。


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