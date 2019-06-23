200億公辦都更案招商　花博園區、信義區通通蓋商辦

▲圓山花博公園旁都更案將進行招商。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者黃靖惠／綜合報導
國家住宅及都市更新中心3大指標性公辦都更案，6月底將招商，分別為信義區兒福中心B1-1、與B1-2等、以及捷運圓山站西側3案，總面積1.5公頃，初估更新後總價值近200億元。其中捷運圓山站旁3千坪土地，現為停車場預計招商都更後，結合周邊花博園區、打造為產業基地、或者是商辦大樓。
捷運圓山站西側A、B兩塊基地面積3020坪，位於承德路三段、庫倫街口，土地為台銀所有，之後招商會採權利變換方式，且受限航高限制，目前初步規劃建設地上11層、地下3層樓，2～3棟住宅或者住商複合大樓，考量周邊環境與停車需求等，研擬將地下1層部分樓層，彈性規劃為商業空間，促進地區活化發展。
住都中心指出，該案更新後總樓地板面積，預估約2390坪、辦公室及住宅為1萬2480坪、車位數為398輛，如未來結合花博及台北數位產業園區，朝向休閒娛樂產業發展，預計更新後價值逾百億元。
信義房屋圓山承德民族店副店長張聖晟表示，圓山捷運站附近以住宅大樓類型產品居多，而商辦大樓產品較少，屋齡20年左右，單坪租金落在1200～1300元，商辦大樓多集中於承德路路、庫倫街口，以保險業者、老字號機械器具出口商為主。
他指出，距離捷運站最近「台開承德大樓」辦公大樓旁，附近有捷運站交通、步行5～10分鐘即到大龍街夜市，周邊多餐飲小吃，假使未來新商辦完工後釋出，周邊形成新商區，創造更多就業機會，帶動周邊店面發展。
另外，位於豪宅聚落中的信義區兒福中心，基地有B1-1與B1-2兩塊，土地面積約1500坪，未來將「先建後拆」的方式，預計打造企業總部的方式進行招商，分別改建為幼兒園、住宅及商辦大樓。