租個小島度假去！精選4間CP爆表小屋　每晚最低只要240元

▲加拿大安大略休倫湖島上的度假小屋。（圖／翻攝自HomeAway）



國際中心／綜合報導

寧靜無人的海灘、碧海藍天的美景，這些都是旅客對於海島度假村的想像，不過要在這樣的地方享受，想必會花上大把鈔票。不過事實證明，全球各地還是有很多私人島嶼，提供物美價廉的度假小屋讓人租用。以下就介紹4間由英國《太陽報》所整理出，CP值超級高的小島度假村吧！

菲律賓Lumot湖

這間在Airbnb上出租的小木屋，就位在菲律賓Lumot湖上的一個小島，最多可容納10個人，每晚只要60英鎊（約台幣2400元），也就是每人只要6英鎊（約台幣240元），就可以擁有被大自然包圍的舒適感，雖然設備不是非常高級，但周圍不僅擁有許多椰子樹，還可以躺在吊床上享受美麗的湖景，還能在院子烤肉、滑獨木舟。

▲▼ 菲律賓Lumot湖。（圖／翻攝自Airbnb）



英國威爾斯（Wales）安格爾西島（Anglesey）

這間度假小屋位在安格爾西島上，漲潮時海水會淹沒唯一的對外道路，讓旅客享受遺世獨立的美景。而這間度假小屋不僅擁有7間臥室，可容納13人外，寵物也可以入住。最便宜的價格約在每晚218英鎊（約台幣8763元），約每人每晚只要約16英鎊（約台幣643元）就能入住。

▲▼英國威爾斯（Wales）安格爾西島（Anglesey）。（圖／翻攝自Sykes Cottages）



尼加拉瓜希卡羅島生態渡假村（Isletas de Granada）

這間位在尼加拉瓜的世外桃源，不同於前面2間適合多人的房型，這是專門設計給2個人的旅客。在這裡不但可以獨享整座島，還能坐在落地窗前享受日出、日落美景，當然它還附有超大泳池與划船設備，讓2人在島上也絕對不無聊。重點是包含服務費在內，每晚只要128英鎊（約台幣5151元），每人每晚約64英鎊（約台幣2572元），可說是物超所值。

▲▼尼加拉瓜希卡羅島生態渡假村（Isletas de Granada）。（圖／翻攝自Airbnb）



加拿大安大略（Ontario）休倫湖（Lake Huron）

這間度假小屋位在安大略省休倫湖的小島上，且位在國家生物保護區內，住在這裡能夠享受最原始的自然生態。除了附有橡皮艇可以讓你探索周遭環境外，還可以在私人碼頭旁釣魚或游泳。這間小屋最多能入住4人，每晚約257英鎊（約台幣10330元），每人每晚只要64英鎊（約台幣2572元）。

▼加拿大安大略（Ontario）休倫湖（Lake Huron）。（圖／翻攝自HomeAway）

