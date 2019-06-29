ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

找小坪數建案！他問「前、後陽台只能擇一」怎選　網秒答「這個」是必要

ETtoday房產雲

▲▼買房,大樓,大廈,房產,租屋,陽台。（圖／pixabay）

▲原PO問「前陽台或後陽台只能擇一該如何選？」（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

找房子是件不容易的事情，尤其每個人的需求也有所不同。一名網友貼文，說現在很多新建案大樓沒有在做雙陽台了，尤其現在主流小坪數的案子，只有一個前陽台或一個後陽台，他忍不住求助「前陽台或後陽台只能擇一該如何選？」看到貼文後，其他人紛紛留言建議，「想想你一天待在前後陽台時間各多少。」

這位網友在PTT的home-sale板上貼文，文中表示，現在很多新建案大樓已經沒有在做雙陽台了，尤其現在主流小坪數的案子，幾乎都只看到一個前陽台或一個後陽台，「如果其它條件都差不多，會優先選擇哪一個呢？」並說，最多人優先考慮的曬衣問題，感覺還是後陽台實用。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲▼陽台,深呼吸,放鬆,壓力,舒暢。（圖／pixabay）

▲現在許多建案只有設前陽台或後陽台。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，網友一致認為選後陽台，「後陽台，想想你一天待在前後陽台時間各多少，還有洗衣機、烘衣機、熱水器會放在前陽台嗎」、「陽台就是曬衣用，你會曬在前陽台嗎」、「我倒是好奇沒有放洗衣機的後陽台怎麼住人」、「後陽台是必要的，前陽台可有可無。」

其他人則說，「主要是看做前陽台還是後陽台哪個通風採光比較好」、「有些件案把前陽台牆用很高，反而採光輸無陽台」、「前陽台就是生灰積砂的地方」、「如果沒有晾衣服需求（烘衣機取代），是不是只要前陽台就可」、「前後陽台風水上這麼重要怎麼會想要不要。」

還有網友認為，「只要買洗衣機加烘衣機，不用曬衣服連陽台都省了」；不過說法馬上被吐槽，「男生就算了，女生衣服一堆不能烘的，烘的一下就壞了」、「沒有後陽台，就算不晾好了，洗衣機烘衣機是要放哪」、「烘衣機不是萬能，有些衣服不能烘，也容易有奇怪的味道。」

對此，信義房屋捷運新補店專員李姵榛表示，會選擇後陽台的買家較注重隱私，不想曬衣被鄰居看到，過去也曾有房客指明不想前陽台，因家人上班忙碌，較沒有時間打掃。相反的，若想生活空間大一些，也會有買家喜愛前陽台，主要仍看個人喜好。

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

關鍵字：陽台買房新建案PTT

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4179

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？

長榮空服員罷工已經進入第5天，罷工首日（20日）現場出現幾派不同人馬互嗆，其中一名女內勤員工更是怒嗆空服員「回家當妳的媽寶」、「不爽我來做」，對罷工事件很不滿。沒想到一名空服員看到新聞後，就在個人臉書..

6月24日 15:15

//cdn2.ettoday.net/images/4187

「這道菜年輕人不會吃！」　網一看圖驚：真的無法駕馭...引熱議

有些食物處理起來很麻煩，即使味道再好大家還是不會主動品嘗。一名女網友貼出一張魚料理的照片，表示舅媽跟她說這道菜「年輕人都不會吃」，原來是因為這種魚不僅刺多又容易有腥味，但也有的人獨愛把整隻魚啃乾淨的樂..

6月24日 13:16

//cdn2.ettoday.net/images/4186

他自備保冷罐買剉冰「被當異類」　反推爆小確幸：得店家厚愛

一名網友自備餐具買剉冰，減塑愛地球卻被其他客人議論紛紛，讓他不解，因此在臉書分享自備餐具的好處及「小確幸」，讓網友們超認同，紛紛大讚他身體力行的決心與毅力，「自己真的減少垃圾量會有莫名成就感」、「這樣..

6月24日 11:43

//cdn2.ettoday.net/images/4186

影／教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺　電話響了…說完這句才安靜

「我跟我先生互看一眼，更確定的是學生出事情來找教官幫忙了…」一名女網友分享當高中夜校教官的先生遇到的事，「之後就沒聽到任何吹狗螺，而我先生也才相信，這世上真的有另一個世界存在。」

6月24日 10:41

//cdn2.ettoday.net/images/4160

窗型冷氣不要了！他問該回收OR安裝師傅帶走　過來人勸選這項：不然很麻煩

東西用久難免要汰舊換新，有些小家電還能丟回收車，大型家電就比較讓人傷腦筋。一名網友表示，家裡有一台不滴水的窗型冷氣不要了，先是問「還有沒有價？」接著也問，該找回收商還是空調業者來拆除搬走比較划算。看到..

6月24日 10:39

//cdn2.ettoday.net/images/4188

影／背痛收驚「6支香全斷」！廟方：妳出去就沒救了　她哭喊求城隍爺真相曝

「就算我的死期到了，也請城隍爺幫我拖過祂的聖誕千秋…」一名女網友因最近常覺得背部很痛，無法擴胸，尤其是在晚上痛得更厲害，看醫生沒用，後來去收驚還驚動城隍爺幫忙，讓她失控大哭。當事人說，「經過城隍爺的溝..

6月23日 11:00

//cdn2.ettoday.net/images/4186

影／幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照：顏值高　1小時狂吸8000網朝聖

目前台灣新住民人口已佔總人口3%以上，人數超過65萬，成為台灣第二大族群，但仍有許多人仍會帶著刻板印象看待外籍配偶，不予以尊重。一名男網友便PO出越南愛妻的美照，舉出8個取越配的優點幫忙平反，而該文P..

6月23日 23:53

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

到林口工作！他問該買房嗎　網勸..

透天手扶梯被鋸掉　她曝發毛真相

永和找房！男曝…張X晶居然還在

開價=底價？跟房仲過招4件事千..

三重蘆洲看屋！北漂族半年看4建..

看房遇凶宅？仲介：她把人推下去..

好市多居家神器！她回購推感應燈

友賺250萬…只敢買2千萬房曝..

大2房、小3房哪個好？網神剖析..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

名宅推手久年營造立標北大學勤路

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

房市回溫靠「失望性買盤」　學者..

當然不只能掛窗簾　不知不可伸縮..

380億京華城3度流標　矛頭指..

400萬投資英國學生套房　標榜..

房市轉淡？　新北交易月減逾1成..

雙子星開發案「難產」　捷運局：..

新光集團後代偏好老華廈　捧億元..

2020年新建餘屋總量　恐衝1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366