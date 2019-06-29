找小坪數建案！他問「前、後陽台只能擇一」怎選　網秒答「這個」是必要

▲原PO問「前陽台或後陽台只能擇一該如何選？」（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

找房子是件不容易的事情，尤其每個人的需求也有所不同。一名網友貼文，說現在很多新建案大樓沒有在做雙陽台了，尤其現在主流小坪數的案子，只有一個前陽台或一個後陽台，他忍不住求助「前陽台或後陽台只能擇一該如何選？」看到貼文後，其他人紛紛留言建議，「想想你一天待在前後陽台時間各多少。」

這位網友在PTT的home-sale板上貼文，文中表示，現在很多新建案大樓已經沒有在做雙陽台了，尤其現在主流小坪數的案子，幾乎都只看到一個前陽台或一個後陽台，「如果其它條件都差不多，會優先選擇哪一個呢？」並說，最多人優先考慮的曬衣問題，感覺還是後陽台實用。

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▲現在許多建案只有設前陽台或後陽台。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，網友一致認為選後陽台，「後陽台，想想你一天待在前後陽台時間各多少，還有洗衣機、烘衣機、熱水器會放在前陽台嗎」、「陽台就是曬衣用，你會曬在前陽台嗎」、「我倒是好奇沒有放洗衣機的後陽台怎麼住人」、「後陽台是必要的，前陽台可有可無。」

其他人則說，「主要是看做前陽台還是後陽台哪個通風採光比較好」、「有些件案把前陽台牆用很高，反而採光輸無陽台」、「前陽台就是生灰積砂的地方」、「如果沒有晾衣服需求（烘衣機取代），是不是只要前陽台就可」、「前後陽台風水上這麼重要怎麼會想要不要。」

還有網友認為，「只要買洗衣機加烘衣機，不用曬衣服連陽台都省了」；不過說法馬上被吐槽，「男生就算了，女生衣服一堆不能烘的，烘的一下就壞了」、「沒有後陽台，就算不晾好了，洗衣機烘衣機是要放哪」、「烘衣機不是萬能，有些衣服不能烘，也容易有奇怪的味道。」

對此，信義房屋捷運新補店專員李姵榛表示，會選擇後陽台的買家較注重隱私，不想曬衣被鄰居看到，過去也曾有房客指明不想前陽台，因家人上班忙碌，較沒有時間打掃。相反的，若想生活空間大一些，也會有買家喜愛前陽台，主要仍看個人喜好。

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