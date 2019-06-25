爽停2車格！魔人阿北檢舉「車都不停好」　女霸氣擊落…任性斜插：氣死他

▲原PO隨意停車，卻讓鄰居看不慣！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「一台車停兩個車位，是礙到誰了嗎？」一名女車主表示，家裡買了5個車格，其中2格是自己專用，想怎麼停就怎麼停，豈料接二連三被鄰居投訴「亂停車」，上一回已擊敗大嬸，這次又來了新鄰居阿北投訴，兩人在管理室上演對決戰，只用一句話嗆爆對方，最後曬出滿分停車技術照片，讓網友看了哭笑不得。



一名女網友曾在去（2018）年抱怨，把愛車停在自家車格上，總被一名鄰居大嬸指控亂停車，甚至向管理委員會抗議，「為什麼這車可以停兩格？」讓原PO無言以對。「這2個車位是我家買的，我怎麼停是礙到妳了嗎？」原PO耐心解釋N次，然而大嬸仍不斷找麻煩，最後她靈機一動想出「神招」，乾脆把愛車打橫停放「視覺反擊」，霸氣又任性的作法，當時掀起萬名網友拍手叫好。

事隔8個多月後，原PO又氣得在臉書《爆廢公社》嘶吼，近日社區搬來新鄰居「B棟的老頭」，也對她的停車技術有意見，昨（24）日，她剛好下樓，管理員無奈轉述老頭說法，「為什麼妳每次車都不停好，一個車位一台車！」

下秒老頭也剛好走到管理室，兩人冤家路窄，原PO一秒理智線斷掉當眾回嗆，「我X媽一台車停兩個車位，是礙到誰了嗎？」當下瀰漫尷尬氣氛，老頭臉色難看更是啞口無言。原PO再次戰勝雞婆鄰居，臉上洋溢滿滿笑容衝到地下室B3，本來1/3車身超出車格，她決定斜停擺放，「氣死他！」

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▲原PO走路有風，衝到樓下把車子斜停！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章一出再度引發大批網友朝聖，紛紛力挺「大嬸換大伯了，沒搶你的車位就好」、「他一定沒看過爆廢妳之前po的文，兩個車位都是妳家的」、「老人家就是甚麼多要管」、「不爽、看不慣就搬走阿」、「下次躺著停，他就服了妳了」、「阿北是吃飽太閒了唷」、「這招好！氣死他」、「不夠任性，應該倒過來」。原PO有錢就是任性，她也在留言串補充，「我就是任性，其他車，有另外的車格來～我家有5個車位，3台車，這叫爽！」

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