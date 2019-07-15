美國「最難買房地區」...賺一年只能付6.3%房價！加州包辦17名

▲紐約布魯克林區為全美最難買房地區。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

日前有台灣網友到美國探親，發現親戚僅以600萬價格九買下百坪豪宅，相當羨慕。事實上，在美國買房子並不如想像中容易，由於幅員遼闊，各個州或是城市之間價差也很大，美國網站就列出了全美「最無法負擔的城市」前25名，其中許多人讓嚮往、充滿陽光與海灘的加州就包辦了17名，在這裡居住相當不易。

美國媒體《USA today》統計了全美國最無法負擔買房的前25個地區，冠軍是紐約的金斯郡（即布魯克林區），這裡是紐約人口最多的一區，用有許多知名景點，早期雖已治安差聞名，但經過整治後，擁有越來越多高級住宅，去年Q4的房屋成交中位數價格為76萬美元（約台幣2378萬元），居民平均年薪為47,788美元（約台幣149萬元），也就是說，賺一年的錢僅能負擔此處房價的6.3%。

在這個排名中，紐約的5大區都有上榜，除了布魯克林之外，其它區域分別為曼哈頓區第3名、皇后區第7名、史泰登島第18明以及布朗克斯區第25名。

▲聖塔克魯茲是渡假勝地，房價飆漲。（圖／pixabay）

不過，全美最難負擔房屋的州別仍是加州，在25名內就包辦了17名，舊金山灣區南方的聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）為第2名，由於此處背山面海，氣候比起附近的區域舒適，是知名的度假和衝浪勝地，帶動房價飆漲，最新房屋成交價格中位數為77萬美元（約台幣2409萬美元），居民年薪收入為51,077美元（約台幣159萬元），年薪僅能負擔房價的6.6%。

排行榜前25名的區域幾乎都位在紐約或是加州，其中，夏威夷州也有兩處上榜，分別為茂宜郡（Maui County）第4名，以及檀香山郡（Honolulu County），排名為第10名。

全美「最難買房區域」排名如下：

1. 布鲁克林,紐約

2. 聖塔克魯茲縣,加州

3. 紐約郡,紐約

4. 茂宜郡,夏威夷

5. 馬林縣,加州

6. 聖路易斯-奧比斯保郡,加州

7. 皇后區,加州

8. 蒙特瑞郡,加州

9. 索諾馬縣,加州

10. 檀香山郡,夏威夷

11. 橘郡,加州

12. 舊金山郡,加州

13. 文圖拉縣,加州

14. 納帕郡,加州

15. 聖馬刁郡,加州

16. 聖塔芭芭拉,加州

17. 阿拉米達郡,加州

18. 史泰登島,紐約

19. 洛杉磯郡,加州

20. 埃爾多拉多,加州

21 聖地牙哥,加州

22. 普萊瑟郡,加州

23. 河濱郡,加州

24. 納蘇縣,紐約

25. 布朗克斯區,紐約

