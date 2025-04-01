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預售價比中古屋穩！　代銷揭2主因「未處限貸風暴第一圈」

▲▼高雄,鳳山,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市冷凍了半年多，中古房價出現鬆動，預售則相對堅挺。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房市冷凍了半年多，中古房價出現鬆動，預售則相對堅挺。代銷業者表示，過去一些成屋房價衝得比預售還快，如今銀行貸款成房市最大阻力，成屋市場首當其衝，但預售有相對輕鬆付款機制，也不會立即碰上限貸風暴，第二是營建成本未墜，使得房價難跌，目前線上仍有一些個案跑得動。

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央行去年919祭出第七波管制，衝擊房市，中古、預售交易量同步大跌。而價格方面，打炒房至今已過去半年多，中古房價出現鬆動跡象，但預售新案則相對堅挺。

得意家副總陳威任表示，這2年有一些成屋價格衝得比預售還快，原因在於供需，一些社區只有1、2戶在賣，價格便創新天價，而面對當前銀行貸款衝擊，成屋首當其衝，價格可能有所修正。

不過，陳威任表示：「預售屋基於成本因素，價格還是降不下來，加上預售提供了相對彈性的付款機制，且啟動銀行貸款的時間，也是完工交屋，2~3年甚至更久之後，屆時貸款水位可能已明顯恢復，這也成為預售價格未現下跌的原因之一。」

陳威任也坦言，現在預售市況大不如去年上半年，好地段、好建商個案不會降價，但在銷售上會做一些調整，像是提出更多的優付方案，或為了吸引消費者，會在銷售前期就釋出好的戶別供消費者選擇。

陳威任說：「預售房價不降，但也難再創新高，就是處於一個『不會貴、也不會便宜』的狀態，總價市場尤其明顯，只要總價是消費者能負擔的，仍會埋單，觀察現在還是有一些預售案跑得動，關鍵在於總價、地段、建商品牌。」

▲▼ 房市,建案,台北市。（圖／記者賴志昶攝）

▲預售禁止換約，讓市場少了價格破壞者，供給都在建商手上。（示意圖／ET資料照）

房市專家何世昌表示，過往市場下行時，預售價格反應會比較快，而如今預售價尚未下跌，原因除了預售不會馬上遇到銀行限貸外，主因原因也是因為預售禁止換約，少了價格破壞者，市場供給都在建商手上。

至於目前新案銷況，何世昌直言：「就是品牌建商的武林，銷售情況相對穩健，仍舊有買盤捧場，一來是品牌價值受到消費者信睞，其次是這類建案成交單價較同區建案高，客群實力本就較強，受到限貸令的影響較小。」

此外，何世昌表示：「優質品牌建商的客群大多有過買房經驗、或是置產族，他們已看過房市大風大浪，看到中意的房子就會出手，比較不會被短期動盪所干擾。」

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關鍵字：中古屋預售房價下跌穩定代銷得意家陳威任何世昌

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