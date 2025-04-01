商圈、醫療、銀行高密度　「坤悅涵仰」領航台中新東區生活圈

▲台中市太平區方圓1公里內銀行、機關、學校、市場、醫院一線串連，生活機能豐富，享有高度便利性。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

試問台中市區有什麼地方，能在1公里內匯聚11間銀行、2座學校、2間醫院、1座大型運動場，以及無數的品牌連鎖旗艦？答案正是太平中興東路生活圈，除了高度密集的豐富機能，更鄰近8000坪太平運動場、祥順運動公園等大面積休閒綠地，為全齡創造優質的居住條件。

「坤悅涵仰」座落新東區完熟商圈，步行就可到星巴克、麥當勞、家樂福等，位居太平國小與中平國小雙明星學區，又能享有新太平澄清醫院與長安醫院充足的醫療資源，輕鬆滿足生活所需。便捷順暢的交通動能，車程約10分鐘即可輕鬆上74號快速道路，約15分鐘即達台中車站，真正位處黃金樞紐。

▲中興東路是太平區主幹道，一路前行就通東區振興路，等於一線直達三井LaLaport。（圖／業者提供）

過去受限交通及土地整合困難、鄰近東區的南太平地區並非開發商偏好之地，主幹道「中興東路」更是近30年無新大樓案推出；近期推出即廣受在地居民矚目的新預售案「坤悅涵仰」，也因建築基礎工程逐漸出土、工法親眼可見，成為區域中見微知著的領航者。

「坤悅涵仰」座落正中興東路，基地雙面臨路，視野開闊。中興東路除了是太平區主幹道外，一路前行就能直通東區振興路，等於一線直達三井LaLaport，加上74號新增雙匝道即將通車，中興東路未來發展可望翻轉，盡享新東區生活圈的優勢與便利。

坐擁中興東路門牌的「坤悅涵仰」，全案設計18層樓高，劍指該區地標，且擁有區域罕見1330坪完整大基地，規劃也看齊七期名宅，全區單純0店面，利用退縮廣場打造迴車道，不僅尊榮備至，更因規劃37~41坪正三房大空間，戶戶雙面採光、0虛坪設計，備受重視居家舒適度的菁英客層青睞。

以目前市區同坪數、類似規劃的預售屋社區來看，多數正三房規劃總價已逾3000萬元以上，不僅彰顯「坤悅涵仰」優越的性價比，就房價而言，更等於以市區2房價，買進新東區生活圈的地標建築。

▲坐享中興東路門牌優勢的「坤悅涵仰」，全案設計18層樓高，劍指該區地標，也罕見規劃全區0店面的3房純住宅。（圖／業者提供）

央行第七波信用管制釋出，顯示高房價時代，許多購屋族只能屈就總價住進小宅，但除了性價比外，「坤悅涵仰」也吸引不少換屋族群，且換屋動能大多來自「居安思危」，尤其是歷經403花蓮地震後，汰換老舊建築以換取更安全的新世代大樓，也成為傳承「家」的最主要原因。

為成就高層大樓的地標視野，「坤悅涵仰」經過縝密的結構外審流程，審查包含地質、耐震、載重、結構設計等，等於多給消費者一層安心保障。



▲為成就高層大樓的地標視野，「坤悅涵仰」經過縝密的結構外審流程，審查包含地質、耐震、載重、結構設計等，等於多給消費者一層安心保障。（圖／業者提供）

值得一提的是，坤悅開發自有甲級坤聯營造，在缺工、缺料的大環境下，對住戶的承諾絲毫不打折，除了硬體，在軟性服務上更用心建立完善售服管道，主打「24小時聯繫住戶、48小時到府查驗 、72小時到府維修」，近年對於社區營造更是不遺餘力，舉辦多場大型講座、課程、親子手作活動，在自住客層中圈粉無數，一步步成為專營中台灣的優質建商。