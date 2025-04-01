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商圈、醫療、銀行高密度　「坤悅涵仰」領航台中新東區生活圈

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市太平區方圓1公里內銀行、機關、學校、市場、醫院一線串連，生活機能豐富，享有高度便利性。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

試問台中市區有什麼地方，能在1公里內匯聚11間銀行、2座學校、2間醫院、1座大型運動場，以及無數的品牌連鎖旗艦？答案正是太平中興東路生活圈，除了高度密集的豐富機能，更鄰近8000坪太平運動場、祥順運動公園等大面積休閒綠地，為全齡創造優質的居住條件。

「坤悅涵仰」座落新東區完熟商圈，步行就可到星巴克、麥當勞、家樂福等，位居太平國小與中平國小雙明星學區，又能享有新太平澄清醫院與長安醫院充足的醫療資源，輕鬆滿足生活所需。便捷順暢的交通動能，車程約10分鐘即可輕鬆上74號快速道路，約15分鐘即達台中車站，真正位處黃金樞紐。

▲▼ 太平,坤悅,涵仰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中興東路是太平區主幹道，一路前行就通東區振興路，等於一線直達三井LaLaport。（圖／業者提供）

過去受限交通及土地整合困難、鄰近東區的南太平地區並非開發商偏好之地，主幹道「中興東路」更是近30年無新大樓案推出；近期推出即廣受在地居民矚目的新預售案「坤悅涵仰」，也因建築基礎工程逐漸出土、工法親眼可見，成為區域中見微知著的領航者。

「坤悅涵仰」座落正中興東路，基地雙面臨路，視野開闊。中興東路除了是太平區主幹道外，一路前行就能直通東區振興路，等於一線直達三井LaLaport，加上74號新增雙匝道即將通車，中興東路未來發展可望翻轉，盡享新東區生活圈的優勢與便利。

坐擁中興東路門牌的「坤悅涵仰」，全案設計18層樓高，劍指該區地標，且擁有區域罕見1330坪完整大基地，規劃也看齊七期名宅，全區單純0店面，利用退縮廣場打造迴車道，不僅尊榮備至，更因規劃37~41坪正三房大空間，戶戶雙面採光、0虛坪設計，備受重視居家舒適度的菁英客層青睞。

以目前市區同坪數、類似規劃的預售屋社區來看，多數正三房規劃總價已逾3000萬元以上，不僅彰顯「坤悅涵仰」優越的性價比，就房價而言，更等於以市區2房價，買進新東區生活圈的地標建築。

▲▼ 太平,坤悅,涵仰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坐享中興東路門牌優勢的「坤悅涵仰」，全案設計18層樓高，劍指該區地標，也罕見規劃全區0店面的3房純住宅。（圖／業者提供）

央行第七波信用管制釋出，顯示高房價時代，許多購屋族只能屈就總價住進小宅，但除了性價比外，「坤悅涵仰」也吸引不少換屋族群，且換屋動能大多來自「居安思危」，尤其是歷經403花蓮地震後，汰換老舊建築以換取更安全的新世代大樓，也成為傳承「家」的最主要原因。

為成就高層大樓的地標視野，「坤悅涵仰」經過縝密的結構外審流程，審查包含地質、耐震、載重、結構設計等，等於多給消費者一層安心保障。
 

▲▼ 太平,坤悅,涵仰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲為成就高層大樓的地標視野，「坤悅涵仰」經過縝密的結構外審流程，審查包含地質、耐震、載重、結構設計等，等於多給消費者一層安心保障。（圖／業者提供）

值得一提的是，坤悅開發自有甲級坤聯營造，在缺工、缺料的大環境下，對住戶的承諾絲毫不打折，除了硬體，在軟性服務上更用心建立完善售服管道，主打「24小時聯繫住戶、48小時到府查驗 、72小時到府維修」，近年對於社區營造更是不遺餘力，舉辦多場大型講座、課程、親子手作活動，在自住客層中圈粉無數，一步步成為專營中台灣的優質建商。

關鍵字：台中交通建設新東區坤悅涵仰地標中興東路太平誠信建商坤悅開發社區營造正三房

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