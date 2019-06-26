全台20區新屋賣得比中古屋便宜　1台跑車價就能買間房

▲台中市北區鳥瞰照。（圖／591新建案提供）

記者詹宜軒／台北報導

新案大打讓利價，竟讓全台有20個行政區，出現「房價倒吊」、也就是新案行情低於中古屋價格的現象。其中，台中市北區新建案成交價，對比中古大樓房價，約便宜25%。另外，桃園市觀音區新案行情，也比中古屋便宜2成以上。而雙北市的松山、土城區，新案行情則比中古屋便宜1成5以上。

根據《591新建案》調查六都大樓新建案平均成交價（以開價85折估算），並與該區屋齡10年內中古大樓，近1年實價登錄相比，全台有20個行政區新建案成交價，比中古大樓價格還要低，「房價倒吊」幅度，在2.9%~25.6%間。其中，台中市北區新舊價差25.6%，最明顯；而桃園市觀音區、台北市松山區、新北市土城區、及台中市太平區，新舊價差都在1成以上。

讓利冠軍台中市北區，新建案成交價，對比中古大樓房價，便宜約25%。《591新建案》總編輯李忠哲表示，該區為早期發展區域，因少有素地，進場新建案主要是寶佳機構的「微笑世紀」系列建案、及零星小基地開發案，區域平均成交行情是每坪24.6萬元，而中古大樓均價每坪則已上看3字頭，新案定價策略親民，吸引首購族進場。

桃園市蛋白區觀音區，以21%的讓利幅度，奪下亞軍。該區新案平均成交單價是13.5萬元，中古大樓平均成交單價則是16.9萬元，李忠哲說：「建商殺紅了眼，祭出低總價、低自備等優惠方式吸客，最低總價莫過於位於觀音草漯重劃區的『薪世代』，標榜2房總價298萬元起，根本是跑車價、就能買房。」

台北市唯一進榜的為松山區，新建案與中古屋相比價格便宜近2成，拿下第三名，主因是目前新案多集中在寶清街、南京東路區段，非正民生社區（民生圓環）地段，成交落在8字頭，相對親民。新北市土城區新案集中在暫緩重劃區，但該重劃區受到板橋江翠重劃區的價格擠壓，為搶來人量，區域新案「紐約艾美」直接端出3字頭吸引來客，對比區域中古屋單價4字頭，新案約便宜16%。