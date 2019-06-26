創實價登錄新紀錄！捷運七張站前店面月租1坪破8000元

▼七張捷運站出口處人潮多，今年3月服飾業者插旗開業，單坪租金突破8000元，創實價登錄行情的新記錄。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

捷運七張站緊臨中正路商圈、裕隆城等地，周邊又有多間國、中、小學校人車潮多，擁有龐大消費力，周邊店鋪身價非凡，吸引連鎖品牌業者插旗，其中今年服飾品牌「HOME SHOP」租下北新路二段1樓店面，面積約25坪，月租20萬餘元，換算單坪價格突破8000元，創下實價登錄有史以來單價新高。

實價登錄揭露，「北新路二段91～120號」門牌，今年3月有1筆交易紀錄，1樓店面約25.6坪，月租20.74萬元，換算單坪價格8102元，創下實價登錄有史以來單價新高。

▲七張捷運站。（圖／記者黃靖惠攝）



記者今天實地走訪現場發現，該間店面位於七張捷運站正出口處，被知名服飾品牌「HOME SHOP」租下，兩側還有眼鏡行、康是美、服飾品牌以及肯德基等連鎖知名品牌等，附近走動的人潮也十分多。

信義房屋新店民族店長曾彥杰說明，捷運七張站位於新店正核心商圈的範圍內，緊臨熱鬧的中正路商圈、裕隆城等地，周邊又有多間國、中、小學校人車潮多，捷運站周邊店面身價自然不凡，而該店面又在正出口處的絕佳位址，許多通勤族一出站，就立刻可看到該店面，推測在這裡開業除了吸引人潮外，店面更是具廣告效應。

曾彥杰表示，北新路因捷運站大坪林、七張站帶來人潮，店面租金也連連攀升，以北新路二段的連鎖速食店「肯德基」，2層樓店面月租20～25萬區間，推估1樓面積約25坪大，不含增建部分。

他說明，另開店多年的「德恩堂眼鏡」面積約25坪左右，月租金落18～22萬區間，換算單坪租金約8000元，而若再向外圍推店舖租金，單坪則降至6000～8000元。

▼七張捷運站周邊店面。（圖／記者黃靖惠攝）