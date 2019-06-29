北成國小學童化身小記者　鏡頭訴說羅東「小城故事」

▲羅東鎮北成國小的學童們化身為一日小記者，利用攝影機紀錄社區裡阿公阿嬤的故事。（圖／信義房屋提供）



記者黃靖惠／綜合報導

「小城故事多，充滿喜和樂」信義房屋首次推出2017全民社造行動計畫國小師生組便獲得雙首獎之一宜蘭縣羅東鎮北成國小學子們扮演起小小記者們，扛起攝影機走訪羅東鎮大街小巷，用畫面記錄阿公、阿嬤們年輕時候的輝煌故事。

北成國小的小小記者群們希望用鏡頭扭轉大家對羅東的刻板印象，透過這一次活動利用SNG拍攝活動，用鏡頭紀錄社區裡阿公阿嬤故事，且預定在象徵「羅東之心」的樟子園文化園區的廊道上，舉辦社區電影節，帶大家回憶小城故事，重溫羅東風華。

宜蘭羅東擁有好山好水、且緊鄰大台北地區，自從雪隧通車後，假日更是人潮匯聚，但一般民眾只知豐富的自然生態美景，卻不知羅東的文化底蘊深厚的小城，還有前瞻的「羅東之心」環境規劃。

因而學校希望拍攝及辦理「小城故事」影展，讓社區更多故事被發掘，讓更多人願意到夜市以外的地方走走看看，穿街走巷會發現羅東有許多秘密景點、歷史建築與多元文化，也讓樟子園文化園區能找回初設計「羅東之心」時，鎮民對它的期待與想像。

此次指導SNG社團的顏老師陪著小記者們走入社區採訪「漢民社區」的長輩們，聽著那些社區中居民們談論著那些熟悉的角落、卻不熟悉的歷史故事。

顏老師說，每當看見小記者們紀錄爺奶們故事時的神情，就會知道孩子們把這一切當作是多麼神聖的一件事啊！即便只為這群爺奶們，孩子們希望能讓這些故事能在充滿回憶與歷史的「樟仔園」區裡播放，再次現羅東當年的風華時光。