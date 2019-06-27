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菜鳥找租屋！老闆一聽「樓上有荒廢休息室」　她淚讚超佛...過來人卻勸母湯

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房屋,房間,房（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲老闆表示，公司樓上有荒廢的休息室，能租給原po。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名女網友最近剛到外地工作，同時也忙著找租屋，老闆得知後，表示公司樓上有荒廢的休息室，可以便宜租給她，而且各項家電齊備，根本超佛心；沒想到，許多鄉民看完，都勸她要多留點心，也有人笑虧，「真的太傻了，免費24小時無休的人力。」

女網友在PTT提到，剛到外地人生地不熟，跟老闆聊到最近在找租屋，結果老闆說，公司樓上的休息室平常都沒人用，荒廢了許久，如果她不介意，可以住公司樓上，「有3房，合計20幾坪，共用衛浴，租金不到5千」。

她表示，公司只有一個出入口，也都有設保全，基本上安全無虞，而且水電都公司的，還可以省下一筆開銷；重點是，飲水機、洗衣機、冷氣機、網路應有盡有，「遇到那麼佛心的老闆真是太棒了！」

▲鄉民卻一面倒勸母湯。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民卻一面倒勸母湯。（圖／翻攝自PTT）

po文一出，掀起熱烈討論，但大部分鄉民都持反面看法，笑虧「免費的保全...妳老闆好聰明，幫忙顧公司」、「真的太傻了，免費24小時無休的人力」、「晚上公司有事都找妳」、「on call+1，24hr待命」、「我家離公司5分鐘，有事都是找我，超煩」。

另外，也有不少人提醒，「我也住過公司，以後妳會後悔」、「免錢的最貴」、「應急暫時住一下，還是要找房子搬出去」、「天底下沒有不勞而獲的事，請三思」、「請注意自己的安全」。

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關鍵字：租房菜鳥老闆休息室公司新鮮人PTT

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