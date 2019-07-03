ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

沒說您好＝不禮貌！「8神扯天條」夫妻禁牽手…網笑炸：住勞改營嗎

ETtoday房產雲

▲桃園市程姓男子今年1月中旬開車停放某停車場，至2月初才鑽漏洞免費把車開走被提告詐欺。（圖／取自免費圖庫pixbay）

▲轎車開到地下室，須把冷氣關掉！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友花大錢買大樓，照理能享有自由進出社區空間，怎料近日管委會公布8點規定，不可在通道內當低頭族，夫妻也不可當眾曬恩愛，且經過警衛室沒主動打招呼，下場恐面臨責罰，讓他瞠目結舌。PO文掀起眾多網友關注，驚呆直呼「是住在北韓嗎」、「主委叫金正恩？」

「管委會的要求越來越多，也越來越機車了！」一名網友抱怨，社區管委會列出8條神扯規定，其中住戶經過警衛室時，必須打招呼，否則保全就可檢舉「不禮貌住戶」，更崩潰的是，連住戶親密舉動也要管，讓人傻眼至極。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲牽手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夫妻不可在公共空間牽手！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在《mobile01》氣PUPU分享8大規定，如下：

1.機車在地下室必須用牽引的，牽至坡道前才可以發動，以防止人車意外，停車時下去後就要馬上熄火，用牽的到車位。汽車進出地下室，駕駛必須搖下車窗並且停車，臉面對值班警衛1至2秒，警衛允許或是沒有要求停留查驗，始得駛入或駛離。

2.汽車停車格，車頭未來一律朝外，以保持美觀一致性。

3.汽車停於停車格，左右置中，前後靠前 （不是四個輪胎都在停車格就OK，要置中對前） 並收後視鏡。

4.車輛行駛於地下室時不得開冷氣，駛離後始得開啟，進入前必須關閉，以減少車輛廢氣排放。

5.所有住戶經過警衛室時，必須跟警衛問好，早安、晚安或您好之類的（強制規定，宣導期後會有罰則，罰則目前未知，且住戶可互相檢舉，警衛也可以向管委會檢舉不禮貌的住戶）。

6.在大樓範圍內，不得邊走路邊玩手機（電梯、管理室、通道，甚至是外面的騎樓）。

7.男女間不得表現的親親我我在大樓範圍內行走（不可牽手之類的，除了父母跟小孩之間或是小孩之間例外），以維持大樓社區內形象與對外觀感。

8.不得穿拖鞋穿梭在大樓公共範圍，有穿拖鞋需求請另外攜帶。

大批網友看完後，忍不住笑虧「這社區叫平壤新市鎮，主委叫金正恩，不相信去查一下吧」、「自由被狗啃了嗎？又不是住海邊的管得太誇張了吧！」、「你住在勞改營嗎？還要跟警衛問好，這到底是…」、「除了2有點道理外，其他規定都很奇葩，更奇葩的是還能通過區權人會議表決，真的是很神奇」、「你們社區內一定有78號人物」、「貴社區有晚點名嗎？點完名後，新住戶有被留下來操體能嗎？」、「以後不知道會不會規定夫妻晚上9點以後不能行房」。

關鍵字：管委會停車場牽手警衛勞改營

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4207

影／大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

館長陳之漢經常與政治人物同框評論政治，現在終於要回歸格鬥家本業了？大陸一位拳王練喻軒，拍了一段1分鐘的短片要約戰館長。對此館長回應，以他的知名度，必須付出天價價碼才願意下場單挑，否則就是來台灣參加他主..

11小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3878

影／麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道　網驚：長知識了

深受許多外食族喜愛的麥當勞，其實有款隱藏版「漢堡」，一個售價只要30元，但因為菜單上沒有出現，所以有很多人都不知道，甚至最近還有網友去門市點餐，才發現店員也不是很清楚，確認了幾次後才終於點到漢堡。其經..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4206

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽卻心疼死了

飼主Pei YU日前帶比特犬「弟弟」到狗公園玩，沒想到一進去，其他人就離開了，剩下愛犬坐在草皮上，像不知道發生甚麼事一樣燦笑著，讓她看了好心疼，「因為品種及外表總是讓你被排擠被討厭，明明就是很愛笑的孩..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4207

高雄大八停業！準新娘「路邊崩潰」飆三字經：2個禮拜後婚宴

高雄市有著39年歷史的大八飯店2日上午宣布停業，除了許多員工拿不到薪資外，即將在飯店內辦婚宴的新人也受到波及。一名準新娘下班後查看手機，得知預訂好的飯店竟突然宣布停業，氣得在回家路上大罵三字經，「婚期..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4206

婦領10萬...半小時返回吼「妳偷錢」！正妹櫃員爆哭　眼尖主管：包包一疊

到銀行領錢，回頭卻發現錢似乎少了，你會怎麼做？曾在銀行服務的王姓櫃員就分享，遇過明明在現場都已點清數目，沒想到婦人半個小時後回來咆哮「少錢，妳拿走7000元」，當下只能無助痛哭；後來婦人送來水果禮盒道..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4207

大陸「拳擊冠軍」約戰館長　超嗆影片曝光：1回合還站著算你贏

知名網紅「館長」陳之漢2017年才跟徐曉冬發生約戰風波，大陸現在又有一名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒2日上傳影片對他下戰帖。練喻軒在影片說「陳之漢你跟蔡英文、郭台銘這些人做活動，我都不care，我只想知道..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3071

平常都無感！冰山女友在摩鐵「反常抓背」他嗨翻　下秒竟神展開

許多人和另一半發生關係時會很在意對方感受，但每個人身體的敏感程度本就不同，太過要求反而會產生紛爭。近日一名網友就分享自己和「冰山美人女友」交往時發生的經驗，立刻讓網友全都笑出來。

13小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

台人最大的痛買不起房　郭台銘：..

她租處熱水器壞了！房東「五字回..

買房8神扯天條　網：住勞改營嗎

男友來過夜！室友嗆一天收100..

透天手扶梯被鋸掉　她曝發毛真相

他日本買房喊窮　網羨慕：太便宜

日本「中銀膠囊塔」　一住就是2..

狂看300間房！幸運男曝買房6..

鐵齒男遇4怪事嚇壞！半年逃離老..

ETtoday房產雲

最新新聞more

交易重回30萬棟？　專家直指：..

悅誠廣場開幕　5大賣點迎戰高雄..

天龍國億元交易再添紀錄　豪宅買..

營建營收王：高雄房價還有上漲空..

官方認證「天母」吊車尾　9大商..

林森北路刻板印象惹禍　知名社區..

台人最大的痛買不起房　郭台銘：..

高市掀搶飯店、店面熱　上半年5..

前永和市民代表空有透天爛尾樓　..

每坪房價14萬元　台南中古屋價..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366