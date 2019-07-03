沒說您好＝不禮貌！「8神扯天條」夫妻禁牽手…網笑炸：住勞改營嗎

▲轎車開到地下室，須把冷氣關掉！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友花大錢買大樓，照理能享有自由進出社區空間，怎料近日管委會公布8點規定，不可在通道內當低頭族，夫妻也不可當眾曬恩愛，且經過警衛室沒主動打招呼，下場恐面臨責罰，讓他瞠目結舌。PO文掀起眾多網友關注，驚呆直呼「是住在北韓嗎」、「主委叫金正恩？」

「管委會的要求越來越多，也越來越機車了！」一名網友抱怨，社區管委會列出8條神扯規定，其中住戶經過警衛室時，必須打招呼，否則保全就可檢舉「不禮貌住戶」，更崩潰的是，連住戶親密舉動也要管，讓人傻眼至極。

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▲夫妻不可在公共空間牽手！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在《mobile01》氣PUPU分享8大規定，如下：

1.機車在地下室必須用牽引的，牽至坡道前才可以發動，以防止人車意外，停車時下去後就要馬上熄火，用牽的到車位。汽車進出地下室，駕駛必須搖下車窗並且停車，臉面對值班警衛1至2秒，警衛允許或是沒有要求停留查驗，始得駛入或駛離。

2.汽車停車格，車頭未來一律朝外，以保持美觀一致性。

3.汽車停於停車格，左右置中，前後靠前 （不是四個輪胎都在停車格就OK，要置中對前） 並收後視鏡。

4.車輛行駛於地下室時不得開冷氣，駛離後始得開啟，進入前必須關閉，以減少車輛廢氣排放。

5.所有住戶經過警衛室時，必須跟警衛問好，早安、晚安或您好之類的（強制規定，宣導期後會有罰則，罰則目前未知，且住戶可互相檢舉，警衛也可以向管委會檢舉不禮貌的住戶）。

6.在大樓範圍內，不得邊走路邊玩手機（電梯、管理室、通道，甚至是外面的騎樓）。

7.男女間不得表現的親親我我在大樓範圍內行走（不可牽手之類的，除了父母跟小孩之間或是小孩之間例外），以維持大樓社區內形象與對外觀感。

8.不得穿拖鞋穿梭在大樓公共範圍，有穿拖鞋需求請另外攜帶。

大批網友看完後，忍不住笑虧「這社區叫平壤新市鎮，主委叫金正恩，不相信去查一下吧」、「自由被狗啃了嗎？又不是住海邊的管得太誇張了吧！」、「你住在勞改營嗎？還要跟警衛問好，這到底是…」、「除了2有點道理外，其他規定都很奇葩，更奇葩的是還能通過區權人會議表決，真的是很神奇」、「你們社區內一定有78號人物」、「貴社區有晚點名嗎？點完名後，新住戶有被留下來操體能嗎？」、「以後不知道會不會規定夫妻晚上9點以後不能行房」。