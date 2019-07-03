營建營收王首間百貨開幕　鄭欽天：高雄房價還有上漲空間

▲興富發在高雄的社區百貨「悦誠廣場」今天開幕，集團總裁鄭欽天出席致詞。（圖／記者陳建宇攝）

陳建宇／高雄報導

興富發建設旗下首個百貨商場「悦誠廣場」今天正式開幕，興富發集團總裁鄭欽天親自出席開幕儀式，他表示該廣場在試營運期間每周來客數約10萬人次，表現亮眼，期待年營收可達到20億元。

位於高雄的「悦誠廣場」今天正式開幕，該商場前身為「大統新世紀」，商場樓地板面積約8000坪，2016年由興富發集團向地主東南水泥及國產實業承租，租金每年4500萬元。

▲鄭欽天（前排左）指出，希望「悦誠廣場」年營收能突破20億元。（圖／記者陳建宇攝）

興富發集團總裁鄭欽天今天出席開幕儀式，他指出該商場試營運期間來客數穩定，也獲得許多民眾肯定，期待正式開幕後可以為集團創造每年破20億元的營收。鄭欽天也指出，未來的5年內希望在台中、台南及台北開出如「悦誠廣場」的社區型生活百貨。鄭欽天指出，未來新的悦誠生活百貨將進一步納入影城、補習班、藥局、美髮、健身房等產業，讓民眾可以在生活百貨內各取所需。

▲鄭欽天認為高雄房價仍低，未來還有上漲空間。（圖／記者陳建宇攝）

而談到房地產事業，鄭欽天認為高雄的房價基期低，「甚至是深圳的零頭」，未來還有很大的上漲空間，至於近期熱門的商辦產品也將持續推出。而近期高雄市的小宅產品爆大量，鄭欽天則認為這不是問題，他指出因為他們是針對消費者的需求推出產品，因此不擔心供給量過大。