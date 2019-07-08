碧潭水岸最美建築　「碧波白」掀白色革命

房產中心／台北報導

國家級風景區碧潭，一直都是許多民眾休閒休憩的好去處，最近來到碧潭，會看到另外一道美麗風景。30層樓高建築，白色波浪曲線的律動外觀，還有著風帆意象，與碧潭景致相輝映，原來是新建案「碧波白」剛拆下鷹架，漂亮外觀與世人見面，立刻成為當地民眾討論的焦點。

▲▼「碧波白」請來澳洲PTW團隊打造獨特的建築設計，白色波浪曲線的律動外觀相當吸睛。（圖／記者吳杰澄攝）

「碧波白」專案經理蕭遙表示：漢翔開發跨海請到北京水立方的設計團隊，也就是澳洲的PTW團隊跨海來打造「碧波白」。設計團隊來到台灣後，發現碧潭風景區的天鵝船和遊艇，於是用風帆的意象來打造碧波白的外觀，再帶出擺動波浪型的水體，把風帆設計隱沒在水體裡面。在屋突的部分又設計了兩艘非常現代的遊艇，讓建築外觀更加的吸睛。

▲「碧波白」專案經理蕭遙。▼「碧波白」建案鄰近新店捷運站，交通與生活機能佳。（圖／記者吳杰澄攝）

此外，「碧波白」的一樓大廳也請來涵碧樓御用設計師王勝正，以完全純手工的方式，打造一棵黃金樹，成為大廳的視覺焦點，讓住戶一進門備感尊榮。除了絕美的建築外觀設計吸引目光之外，建案位在碧潭風景區內，擁有水岸美景的絕佳視野，一旁就是新店捷運站，中正路市中心也近在咫尺，食衣住行垂手可得，許多自營商及台商看準增值潛力，已經入手下訂。

▲▼「碧波白」建案規劃23坪到45坪以及78坪房型，滿足不同購屋族群需求。（圖／記者吳杰澄攝）



「碧波白」專案經理蕭遙表示：「我們所接觸到的自營商和台商這些客群，他們要的房子一定跟一般的房子有所不同，就像是精品一樣，一定要有足夠吸引他的外觀，夠漂亮、夠美、與眾不同，才願意收藏」。因此「碧波白」也以二代宅的概念來做規劃。BC兩棟規劃23坪到45坪，A棟則維持均值的78坪雙拼產品，以同鄰不同居的概念，讓住戶既能夠享受天倫之樂，也能夠擁有各自的生活空間。

▲▼「碧波白」位在碧潭風景區，高樓層戶視野絕佳，擁有絕美河岸景觀。圖／記者吳杰澄攝）

建商透露，「碧波白」將在2019年底陸續交屋，明年農曆年前就可以搶先入住，讓住戶享受身處在藝術品當中的回家氛圍。

碧波白︱基本資料

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基地位置：新北市新店區北新路一段89號旁

基地規模：945坪

戶數規劃：3棟，356戶住家，7戶店面，17事務所

產品規劃：住家用

樓層規劃：地上30層，地下6層

公 設 比：33%

投資建設：漢翔開發有限公司

建築設計：森峰聯合建築師事務所

企劃代銷：得邦廣告

連絡電話：02 2913 1333