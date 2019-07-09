電梯前必有樓梯！他滿頭問號：比較好施工？　網揭真相

▲網友不懂為何住處的電梯前都要有樓梯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／綜合報導

許多社區住宅進入大門後，往往都要踩上幾階的樓梯才拿到達電梯前，有網友便在「mobile01」論壇發問，不懂為何建商要建設這種設計，讓他們在搬運物品或者嬰兒車時，都需要堤上提下，甚至用到兩個人才能完成，非常不便利。對此，也有網友立刻給出解答，原來一切都是因為錢。

「電梯前蓋階梯的用意為何？」該名網友滿頭疑問，因為住處的這種設計讓他們左鄰右舍都非常不滿，除了需要多廢體力上樓之外，不管搬運家具、嬰兒車或是輪椅等物品，都非常不便利，每一個住戶都滿頭問號，「不知這樣蓋有何好處？」

對此，有網友直接解答，這些社區通常一樓都會挑高，「2樓以上高度又是正常，為了要平衡樓梯的斜度，也不想吃掉太多的樓梯面積才會這樣做」；他進一步解釋說，由於一樓挑高後高度與其他樓層不同，但樓梯給一階的高度、寬度都要相同，「這樣會造成平面上一到二樓樓梯要比較長，沒辦法剛好完全蓋在上面樓層的樓梯下面，只好把比樓上多出來的幾階樓梯再另外轉折收掉」。

但他也說，這樣設計就是為了符合人體工學及安全行走的法規要求，但最重要的是，建商將一樓挑高後，可以用較高的價格賣掉，而電梯前有樓梯的情況下，「唯一的好處是公設比低」。