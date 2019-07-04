南部人只買透天？大樓才是市中心主力　買便宜透天請往蛋白區

▲高雄市小港區有機會買到總價較親民的透天別墅。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市近幾年大樓建案數量漸多，相對擠壓透天別墅的生存空間，過去在高雄市區總價2000萬元仍有機會買到新透天建案，如今市區透天新案，要價動輒3000萬元起跳，民眾想買便宜透天，只能往市區外圍的小港或楠梓移動。

透天別墅有天有地，土地產權價值高，一直是南部民眾喜愛的住宅形態，但近年在高雄市區的透天建案數量愈來愈少，價格也愈來愈高。高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，高雄市區的地價近年上漲速度快，建商規劃透天別墅不符合成本考量，因此建商要不改推大樓，要不就是推出高總價的透天別墅。

▲在市區想買總價帶較低的透天別墅，民眾也可以挑選地上權產品。（圖／業者提供）

目前高雄市區的透天別墅總價動輒超過3000萬元，想在市區買到總價在2000萬元以下的透天厝，除挑選中古屋之外，地上權的透天別墅`,也是其中1種選項。

土地成本墊高透天新案房價，而大樓建案反而降低購屋門檻，也讓很多高雄民眾轉向買大樓。不過高雄真的買不到總價較低的別墅了嗎？蔡紹豪指出，若以原高雄市的範圍看，最南的小港區和最北的楠梓區都還找得到總價1000~1500萬元的別墅。

▲高雄透天別墅分布區域逐漸往市區外圍移動。圖為3D示意圖僅供參考。（圖／業者提供）

而如果是原本高雄縣的行政區，則鳳山、仁武、大寮、林園等地可以找到總價1500萬元以內的透天別墅新案，甚至如大寮、林園等行政區，有機會以1000萬元內的價格入手新透天別墅。