台北「百秒紅燈」等到懷疑人生！市府出手救騎士　435處紅燈變短了

▲北市府縮短435處路口紅燈，減少行車、行人等候曝曬時間。（示意圖／記者季相儒攝）



記者許力方／台北報導

炎炎夏日，機車族在高溫下等上百秒的紅燈，等到懷疑人生，台北市政府表示，目前市區設有2639處號誌路口，為了減少高溫曝曬，推出紅綠燈夏季秒數，交通管制工程處於6月至9月間，共縮短435處路口號誌紅燈秒數，以減少行人行車等候時間。

交工處表示，號誌路口時制是針對車流服務及行人通行需求等因素，配合群組號誌運作，擇定適當號誌週期，因此各主要幹道路口之號誌多採較長週期，以滿足行車綠燈、行人綠燈及續進需求，但也造成紅燈較長情形。2639處號誌路口中已針對1100處離峰時段100秒以上紅燈檢討，於今年夏季6至9月暑假期間，縮短435處路口紅燈秒數，減少路人停等及曝曬時間。

經交工處檢討台北市主、次要道路相交巷道路口號誌，共調降「信義路1段與林森南路」等435處路口中午時段「11時至14時」紅燈秒數，平均砍了30秒以上，估計駕駛停等時間從平均113秒縮短為83秒，行人則從121秒縮短至91秒；其中辛亥路五段73巷砍最多，一次減少71秒時間，其次為萬美街、興德路口也減少66秒，瑞光路478巷則縮了65秒，皆砍破至少1分鐘時間。

資料顯示，台北市目前尖峰時段有長達210秒以上的路口多達7處，其中至善路二段、中山北路四段與通河街、仰德大道一段與至善路一段等更突破220秒，引發民怨。交工處說明，統計整年交通流量狀況，7、8月暑假期間交通流量較少，因此根據車流量變化，評估調整紅綠燈秒數，像是學校不上課就可取消行人專用綠燈，從3個時相減為2個，部分號誌也可改為閃黃燈方式通過。

交工處未來持續觀察調降紅燈秒數後，路口車流疏解狀況及路段連鎖性，並視民眾反映情況隨時檢討調整。