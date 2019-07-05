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房仲大舉徵召社會新鮮人　強調保障底薪最高5萬元、彈性工時

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▲▼房仲店頭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲畢業季來臨，各房仲也祭出各項徵才計劃。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

正逢畢業季到來，各家房仲也祭出各項徵才計劃，統整徵才進度，今年房市景氣已逐漸回溫，各房仲招募也趨於樂觀，下半年永慶房產集團新增「服務專員」職缺，月薪達3.6萬元，東森房屋也祭出60~80%的高獎金制度。

永慶房產集團今年下半年招募3000人，且今年另新增「服務專員」職缺，永慶房屋人資部經理塗振宏指出，將在雙北市招募200位服務專員，協助經紀人深度經營客戶及服務社區，採3班制、工時8小時、月休8~9天，不僅沒有業績壓力，也沒有接案責任，月薪3.6萬元，依表現還提供季獎金，上班地點則依居住地點優先分發。

台灣房屋下半年預計徵才1500人，台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯表示，人才是企業發展的根本，在房仲業質和量同時並進之際，培養有潛力的領袖，才能帶著團隊走得久、走得遠，也才能持續吸引更多理念相同的優質領袖加入品牌。

東森房屋今年全台房仲徵才目標為 3000人，各加盟店也祭出60~80%的高獎金制度，東森房屋媒體公關經理于靜芳表示，房仲工作因具備挑戰性大、工作時間彈性、高獎金特性，吸引剛畢業的年輕人與想挑戰高收入的中年族群，未來將以搶攻全台2成市佔為目標。

針對留任率，中信房屋行銷企劃部副理江龍名指出，新人於到職3個月內是生死存亡期，留存率通常在3~5成不等，若在5個月內還沒有成交，通常會離開這個行業。他建議新人，要拋開既定心態全新出發，跟著有業績有經驗的前輩學習，多學多問多接觸，當第一筆成交案件來臨時，信心與存活率會跟著拉升。

此外，中信房屋最新的電視廣告特別邀請律師謝震武代言，而近日正逢學生畢業季，該影片片尾同時加強徵才需求。江龍名說，「房仲業是一個高獎金高收入的工作，但也是面對高壓力的職場，選擇往往比努力來得重要，新鮮人如何打贏職場第一仗，觀念與心態往往成為一種契機。」

住商不動產企研室經理徐佳馨建議，新鮮人若想要挑戰高收入，做房仲因為工時長、首重個人績效，要忍得住寂寞，對客戶服務也要很細膩，畢竟是不動產行業，在自己的不動產相關專業也要更精進，才能提升客戶的信任感。

▲▼2019年各房仲徵才計畫。（圖／各房仲公司提供）

關鍵字：畢業季徵才房仲永慶台灣房屋住商不動產中信房屋東森房屋底薪工時

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