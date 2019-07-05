房仲大舉徵召社會新鮮人　強調保障底薪最高5萬元、彈性工時

▲畢業季來臨，各房仲也祭出各項徵才計劃。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

正逢畢業季到來，各家房仲也祭出各項徵才計劃，統整徵才進度，今年房市景氣已逐漸回溫，各房仲招募也趨於樂觀，下半年永慶房產集團新增「服務專員」職缺，月薪達3.6萬元，東森房屋也祭出60~80%的高獎金制度。

永慶房產集團今年下半年招募3000人，且今年另新增「服務專員」職缺，永慶房屋人資部經理塗振宏指出，將在雙北市招募200位服務專員，協助經紀人深度經營客戶及服務社區，採3班制、工時8小時、月休8~9天，不僅沒有業績壓力，也沒有接案責任，月薪3.6萬元，依表現還提供季獎金，上班地點則依居住地點優先分發。

台灣房屋下半年預計徵才1500人，台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯表示，人才是企業發展的根本，在房仲業質和量同時並進之際，培養有潛力的領袖，才能帶著團隊走得久、走得遠，也才能持續吸引更多理念相同的優質領袖加入品牌。

東森房屋今年全台房仲徵才目標為 3000人，各加盟店也祭出60~80%的高獎金制度，東森房屋媒體公關經理于靜芳表示，房仲工作因具備挑戰性大、工作時間彈性、高獎金特性，吸引剛畢業的年輕人與想挑戰高收入的中年族群，未來將以搶攻全台2成市佔為目標。

針對留任率，中信房屋行銷企劃部副理江龍名指出，新人於到職3個月內是生死存亡期，留存率通常在3~5成不等，若在5個月內還沒有成交，通常會離開這個行業。他建議新人，要拋開既定心態全新出發，跟著有業績有經驗的前輩學習，多學多問多接觸，當第一筆成交案件來臨時，信心與存活率會跟著拉升。

此外，中信房屋最新的電視廣告特別邀請律師謝震武代言，而近日正逢學生畢業季，該影片片尾同時加強徵才需求。江龍名說，「房仲業是一個高獎金高收入的工作，但也是面對高壓力的職場，選擇往往比努力來得重要，新鮮人如何打贏職場第一仗，觀念與心態往往成為一種契機。」

住商不動產企研室經理徐佳馨建議，新鮮人若想要挑戰高收入，做房仲因為工時長、首重個人績效，要忍得住寂寞，對客戶服務也要很細膩，畢竟是不動產行業，在自己的不動產相關專業也要更精進，才能提升客戶的信任感。