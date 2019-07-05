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「主幹道有噪音vs.靜巷超美視野」房價差不多　專家曝地雷真相

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲面對主幹道，還會有灰塵困擾！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房是人生大事，就怕沒做足功課，小心花大錢踩到地雷！一名網友鑑賞新建案，發現大樓兩面臨路，一邊是主幹道，會有噪音問題，另一邊是靜巷又有公園美景，怎料兩戶價格相當，讓他好奇發問「誰會去買面向交通要道的？」

一名網友想買房，最近看了一處新建案，觀察出有趣的現象，大樓兩面臨路，一邊是車水馬龍的交通要道，對街還有一棟更高的建物，他提出2項缺點，「不管住多高的樓層，只要一開窗都蠻吵的」、「沒有景觀視野，從窗外看出去，對面大樓就占據了大部分的視野」。

相較大樓另一邊是靜巷，原PO說，人車通行少「感覺鬧中取靜」，更棒的是，前方有公園綠地，若住在中高樓層以上，住戶能擁有寬闊的視野。他好奇，照理說面向靜巷的比較佔優勢，然而兩邊房價卻差不多，忍不住在《PTT》詢問「這種狀況，面向靜巷的是否一定會先賣完？不然誰會去買面向交通要道的？」

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房要注意西曬問題！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章掀起網友熱議，紛紛回應「老人家喜歡臨大路 認為那是主面」、「我個人喜好臨大路，棟距夠的話」、「想請問為什麼呢？我的公婆也對臨大路的房子很滿意，但我卻覺得噪音和落塵還蠻大的」、「臨馬路的可考慮裝全熱交換器」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是面向主要幹道，通常路距會很大，採光跟視野不會太差；另一面雖是靜巷、擁有廣闊視野，但可能會有西曬、坪數小的問題。他認為，若同樣價格，一般會建議視野佳的房子，值得注意的是，要確定公園是否永久綠地，否則之後恐隨時改建成大樓。

關鍵字：買房主幹道靜巷西曬大樓

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