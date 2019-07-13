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爸媽幫出200萬買房！他想出租舊家「貼補房貸」　網戳破關鍵怒轟

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▲房東帶看示意圖。（圖／資料照）

▲原PO購買了新房，想請父母搬到裡面居住。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

面對家人，談到前總是很難開口。一名男網友表示，他日前和家人一起購買了一間透天新房，由於家人很常到他家內活動，便考慮跟父母商量把舊家租出去，拿錢來貼補貸款，但想想又覺得好像不太合理，便PO文詢問網友。沒想到，網友直接戳破關鍵說，「你還真是吃人夠夠 ！」

該名男網友在論壇「mobile01」發文表示，他日前購買了一棟760萬元的透天，由於父母幫忙出了200萬，其餘的560萬元貸款是他每月支付，但考量到自己很少回去居住，父母又常到他的房子內休息，便想跟對方開口，讓他們直接搬到新家，把舊家整理一下出租。

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO想將父母居住的舊房出租，貼補房貸。（示意圖／記者林敬旻攝）

「請問這樣會不會覺得不合理或不孝呢？」原PO表示，他的父母會用新家存放商品做點小生意，每個月會有3、4萬元的收入；既然平常都會到新家內，不如索性將活動範圍都限制到新家，這樣舊家租出去後也可以有一筆額外收入，拿來貼補他的房貸。

網友看完紛紛留言，「先問你父母要不要搬到新家啊？」、「你有給孝親費嗎？有的話，房子出租，租金抵孝親費。沒有的話，你還真是吃人夠夠」、「是你父母開口合理，但租金也是由你父母收才合理」、「你所謂的新家有1/4以上是你父母出的錢，為什麼舊家要出租後，要把錢拿來送你呢？？」

關鍵字：租房mobile01房貸

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