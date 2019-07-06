孩午睡驚醒「尖叫爬出嬰兒床」　家長一看監視器發毛！神父急勸：快搬家

▲房間出現詭異人影！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

租金異常便宜時，或許背後的真相「事有蹊蹺」！一名台男從小在美國生活，得知友人的孩子午睡會驚醒，一周至少會發生3至4次，本以為是生病了，但到醫院檢查卻完全找不出問題，後來看監視器，友人竟赫見有一位赤裸的老奶奶在房間裡。

一名長期住美國的男網友在臉書《靈異公社》分享友人故事，他透露，為了要建立孩子獨立個性，從小就給他們獨自睡覺，有些人會安裝對講機或監視器，以確保孩子的活動安全。原PO說，不知從幾時開始，友人的孩子午睡都會莫名尖叫驚醒，「醒來後更幾次嘗試從嬰兒床爬出來」，一星期至少會發生3到4次，到醫院看病檢查卻無大礙，直到看了監視器，簡直嚇到崩潰！

原PO說，外國人不太會往靈異鬼神方面做聯想，沒想到看了監視器後，友人信了，螢幕畫面顯示，孩子床邊的牆，站了一位赤裸的老奶奶，「身體是向著鏡頭，但是頭卻可以180度轉到後面牆壁！」至於為何能確定是老奶奶？原PO看了畫面也起雞皮疙瘩，「她有一對超級下垂的乳房，而且頭髮在監控器裡看起來是淺色的。」當下，友人衝進房內確認孩子狀況，詭異的是，肉眼並看不見祂，但監視器畫面中，老奶奶從頭到尾一直站在房間裡。

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▲孩子尖叫爬出嬰兒床！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後，友人向神父求助，對方也斬釘截鐵驚呼，房子藏著惡靈，「最好是搬離這裡！」不過友人認為租金超級便宜又剛入住，「真的還捨不得搬」，最後只好先幫孩子換房間，硬著頭皮繼續住，所幸如今已住了9個月，再也沒發生靈異狀況了。

超毛的故事掀起網友關注，紛紛直呼「跪求照片，拜託」、「原來真的有外國鬼」、「最恐怖的是赤裸的老奶奶」、「好想看啊，敲碗～國外的鬼好像真的比較兇（驅魔片裡面的都好難纏）」、「光想到那個老人就覺得恐怖」、「之前常看discovery超自然的節目，靈異實錄影片，真的嚇人」、「被限制在那個房間的恐怖阿嬤」。