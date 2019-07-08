影／板橋中山保齡球館熄燈5年　舊址華麗轉身頂級月子中心

記者黃靖惠／綜合報導

早年全台掀起撞球、保齡球熱潮，各地球館一間接著一間開，但熱潮散去後，各地也陸續出現「閒置球館」，其中位於板橋中山路一段的「板橋中山保齡球館」，與相鄰4層樓建築，空置5年多，最後被「豐禾婦產科、產後之家」租下，最快9月能夠營業，與對街的婦產科、產後之家，形成了小型婦科聚落。

▲新板特區內「板橋中山保齡球館」歇業5年多。（圖／記者黃靖惠攝）



早期全台掀起一波撞球、保齡球熱潮，球館一間接著一間開，隨著熱潮過後，也一間接著一間倒閉，如今這些閒置空間也力拚大翻身，例如新北中和自強保齡球館因大火荒廢，如今已經成為住宅區。

▲近期有頂級月子中心準備進駐「板橋中山保齡球館」旁邊4層樓建物。（圖／記者黃靖惠攝）



而「板橋中山保齡球館」位於新板精華區段，樓高2層的鐵皮建物，由於1樓有大片停車空間，步行10分鐘能抵達捷運站板橋站，開業10年時間，吸引許多球友造訪，5年前無預警歇業，當時業者對外宣稱，因租約到期、租金漲幅過大，無力經營才決定撤離，令不少球友錯愕哀號。

隨著業者撤離原址，房東也委託仲介，與旁邊4層樓水泥建築一同招租，據了解，該地最早是玻璃工廠辦公室，之後租給保齡球館、撞球館、汽車保養維修廠，而自保齡球館退場後，屋主一度希望能轉商辦大樓使用，但是招租不順，近期才由婦產科接手。

附近居民樂見表示，「保齡球館原址是玻璃工廠、後來作汽車保養廠、前方空地為停車場，自保齡球館撤離後，建物空置許久，十分不美觀，此次出租給高級月子中心，應該可以改善市容，且帶來一些人潮」。

▼近期有頂級月子中心準備進駐「板橋中山保齡球館」旁邊4層樓建物。（圖／記者黃靖惠攝）



台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，中山路一段於新板特區豪宅聚落區塊內，推測業者挑在此處開設頂級月子中心，除了看準該地緊鄰捷運站旁交通方便、人潮多，具招牌廣告效應，且周邊居住客群口袋深，搶攻金字塔頂端客群，另外以這類的閒置球館除了能經營整棟月子中心外，若是改建成商用住宅、商辦大樓同樣具優勢。