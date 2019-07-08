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影／板橋中山保齡球館熄燈5年　舊址華麗轉身頂級月子中心

ETtoday房產雲

記者黃靖惠／綜合報導

早年全台掀起撞球、保齡球熱潮，各地球館一間接著一間開，但熱潮散去後，各地也陸續出現「閒置球館」，其中位於板橋中山路一段的「板橋中山保齡球館」，與相鄰4層樓建築，空置5年多，最後被「豐禾婦產科、產後之家」租下，最快9月能夠營業，與對街的婦產科、產後之家，形成了小型婦科聚落。

▲▼新板特區內「板橋中山保齡球館」歇業5年多。（圖／記者黃靖惠攝）

▲新板特區內「板橋中山保齡球館」歇業5年多。（圖／記者黃靖惠攝）

早期全台掀起一波撞球、保齡球熱潮，球館一間接著一間開，隨著熱潮過後，也一間接著一間倒閉，如今這些閒置空間也力拚大翻身，例如新北中和自強保齡球館因大火荒廢，如今已經成為住宅區。

▲▼新板特區內「板橋中山保齡球館」歇業5年多，旁邊4層建物有頂級月子中心進駐。（圖／記者黃靖惠攝）

▲近期有頂級月子中心準備進駐「板橋中山保齡球館」旁邊4層樓建物。（圖／記者黃靖惠攝）

而「板橋中山保齡球館」位於新板精華區段，樓高2層的鐵皮建物，由於1樓有大片停車空間，步行10分鐘能抵達捷運站板橋站，開業10年時間，吸引許多球友造訪，5年前無預警歇業，當時業者對外宣稱，因租約到期、租金漲幅過大，無力經營才決定撤離，令不少球友錯愕哀號。

隨著業者撤離原址，房東也委託仲介，與旁邊4層樓水泥建築一同招租，據了解，該地最早是玻璃工廠辦公室，之後租給保齡球館、撞球館、汽車保養維修廠，而自保齡球館退場後，屋主一度希望能轉商辦大樓使用，但是招租不順，近期才由婦產科接手。

附近居民樂見表示，「保齡球館原址是玻璃工廠、後來作汽車保養廠、前方空地為停車場，自保齡球館撤離後，建物空置許久，十分不美觀，此次出租給高級月子中心，應該可以改善市容，且帶來一些人潮」。

▼近期有頂級月子中心準備進駐「板橋中山保齡球館」旁邊4層樓建物。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼新板特區內「板橋中山保齡球館」歇業5年多，旁邊4層建物轉型做頂級月子中心。（圖／記者黃靖惠攝）

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，中山路一段於新板特區豪宅聚落區塊內，推測業者挑在此處開設頂級月子中心，除了看準該地緊鄰捷運站旁交通方便、人潮多，具招牌廣告效應，且周邊居住客群口袋深，搶攻金字塔頂端客群，另外以這類的閒置球館除了能經營整棟月子中心外，若是改建成商用住宅、商辦大樓同樣具優勢。

關鍵字：板橋撞球館月子中心產後護理之家保齡球館中山路一段新板特區中山豐禾

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