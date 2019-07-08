台中海線房市「當紅炸子雞」　大里交易量年增400棟

▲台中海線房市熱。（圖／ETtoday）



記者黃靖惠／綜合報導

台中海線房市因捷運交通建設、三井outlet、海洋生態館等民間投資案利多，跟著翻紅，據統計，今年上半年大里區交易量較去年大增400多棟，且像是清水、梧棲及龍井等區域，平均都有逾百棟的成長。對此房仲業者分析，台中海線多新建案，建商推低總價、低單價，以及2～3房型產品，吸引首購客群入場。

根據「大台中房市交易動態資訊平台」發佈，今年上半年買賣移轉棟數，與去年同期相比之下，以大里區增加最多達400多棟，另外清水區、梧棲區及龍井區等海線地區，平均都有逾百棟成長幅度。

正心不動產估價師聯合事務所分析，大里區新成屋交易量多、6月因「塗城京讚」及「君大院」交易多，佔全區7成比例，平均成交價單價落在18.1萬元～20.7萬元、以及18.8萬元～25.5萬元，以房價1字頭為主。

另外，海線部分的潭子區、清水區、龍井區也為交易熱區，其中潭子區交易總價帶在1500萬元以下；清水區交易總價798～1150萬元間；龍井區於臨港東路一段155巷171弄有一個案交屋，成交總價為720~900萬元間。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室特助陳孟筠表示，目前購屋民眾仍看重總價預算，已有將購屋區域往外圍鎖定的走勢，並以交通脈絡為主要考量，思考生活圈的延伸性及便捷性，台74線、捷運及台鐵沿線行經區域成為首選，以大里區位於台74線範圍，交通便利且新案選擇多，為購屋族群考量區域之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年台中海線多新建案，許多建商推低總價、低單價，以及2～3房型產品，吸引首購客群入場，再加上海線新案1字頭，且台中購屋族語台北客特性不同，並非一定要沿著捷運、公車站等購屋，而是多開車通勤、只要新案距離交流道口不遠，同樣具競爭力。