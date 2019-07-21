世界最便宜小島！196公頃只賣2萬...卻無人敢買　背後真相太驚悚

▲ 風景秀麗的格魯伊納島。（圖／翻攝自百科全書）

記者王麗琴／綜合報導



如果只要花台幣約2萬元就可以當島主，你願意嗎？在英國蘇格蘭西北部海岸，有一座196公頃的海島，那裡有著綠色山峰及蔚藍海岸，還是位在寸土寸金的歐洲，特別的是，這樣夢幻的島嶼竟只賣500英鎊（約台幣1.95萬元），卻整整29年來無人問津。原來這座看似寧靜的島嶼有著一段令人「毛骨悚然」的歷史，導致人們不敢來小島上玩，更不要說是在小島上買房子定居了。

這座名為格魯伊納島（Gruinard Island）的無人島，離英國本島大約1100公尺。正常情況下，歐洲小島上的房子價格通常都十分昂貴，一般人根本負擔不起，但是格魯伊納島的價格卻超乎想像的便宜，可說是世界上最便宜的小島。整座島196公頃（約59萬坪）只賣500英鎊（約台幣1.95萬元），也就是說只要花1塊錢台幣，就能買到將近30坪的土地。

▲只要花1塊錢台幣，就能在格魯伊納島買到將近30坪的土地。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這麼便宜的小島為什麼沒有人想買下它來當島主？原因要從它的歷史說起。100多年前，格魯伊納島原是一處「桃花源」，島上居民約有10人，但到了二戰期間，這座「桃花源」卻變為「試驗島」。當時英國政府以格魯伊納島作為「生化武器」的測試基地，把英國最尖端的生化專家幾乎都派到島上，並派3艘軍艦和300名士兵駐守。

50人團隊登島後，他們以80隻綿羊作為實驗對象，對牠們注射了用「炭疽菌」製作的細菌炸彈，沒想到所有的棉羊都感染了炭疽熱相繼死亡，他們將死亡綿羊的屍體隨意埋在海岸邊，導致土壤、海水受到感染，於是細菌在島上蔓延，士兵一個個倒下，最後連生化專家也都全軍覆沒。

▲生化專家用綿羊作為實驗對象，向牠們注射了用炭疽菌製作的細菌炸彈。（圖／翻攝自YouTube／experimentsrus）

救援隊不敢登島，因為登島等同自殺，英國政府只好花500英磅，收購這座小島並就此封島。直到上個世紀80年代，一位漁夫食用了在小島附近捕獲的魚後不幸死亡，島上多年來的「炭疽細菌秘密」，就這樣被發現了。

英國政府後來認為封鎖格魯伊納島不是個好辦法，於是派人到小島上進行全面消毒，他們先將表層細菌土壤挖走，再一層一層的噴灑甲醛滅菌。1990年在島上放養綿羊與兔子，3個月後宣布已完全滅菌，於是格魯伊納島的原主人就以原價收回該島。

買回來後小島主人原本想將它開發成度假區，但由於民眾不相信島上的細菌真的完全被消除，所以沒有人敢到小島上蓋房子與旅遊，於是小島主人只能放棄，並想以500英鎊的價格再度出售島嶼，但是自今無人問津，沒有人敢買。