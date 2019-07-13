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影／從修理紗門紗窗做起　熱心房仲店長帶隊創全國業績第一

ETtoday房產雲

記者張菱育／台北報導

樂於帶全店同仁參與社區活動的劉家麟，任職信義房屋已13年多，他曾經創下單月單店業績破千萬元紀錄，且拿下全國業績第一名，他認為「設定好各個階段的目標，而且人人不脫隊、人人都簽約」這也是讓他首度帶店，就拿下如此好成績的秘訣。此外，他還帶領同仁協助修理住戶紗窗、教社區孩童折氣球、做香包、摺衣服、社區居民健檢等活動。

▲▼信義房屋屋復興民生店店長劉家麟專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義房屋復興民生店店長劉家麟，曾創下單月單店業績破千萬元紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

劉家麟現任信義房屋復興民生店長，擔任店長已有3年資歷，他曾於2017年10月創下單月單店業績破千萬元紀錄，且為全國第一名，他認為帶店的秘訣可分為三個部分，第一部分是「規劃年度目標九宮格」，當中以工作目標為核心，再擴展到學習、心靈成長、運動、家庭等目標規劃，要求每位同仁都要在年初時列出來，並進一步實行。

第二部分為「設定每月、每周目標」，他不時提醒同仁必須達到短時間的目標，每日都一點一滴的實際操作並執行。最後他則希望每位同仁「人人不脫隊、人人都簽約」，不要有人是被放棄的，脫隊的人就該繼續往前，而業績表現不錯的人要適時的拉一把脫隊的人，讓每個人都有業績、開心的工作。

特別的是，他已於今年舉辦11場大大小小的社區活動，他認為「我們不只是房仲業者，而是社區的一份子，應該要適時的服務社區。」因分店附近的社區住戶不少是7、80歲，行動較不方便的長輩，他就自己學著買材料，並帶著同仁到社區協助住戶修補紗窗，避免蚊蠅的叮咬。

▲▼信義房屋復興民生店店長劉家麟，帶同仁至社區協助住戶修理紗窗。（圖／劉家麟提供）

▲劉家麟帶同仁至社區協助住戶修理紗窗。（圖／劉家麟提供）

另外，他於兒童節時，舉辦教孩童折氣球、母親節摺衣收納、端午節做香包、社區健檢等活動，不僅和社區居民保持互動，還拉近與社區住戶之間的距離，原本之前住戶與住戶之間少有往來，但藉由他們舉辦的活動，就讓鄰里之間的鄰居有了互動的橋樑。同時藉著帶領同仁舉辦社區活動，也訓練同仁的溝通、協調、組織活動等的能力，讓每個人都有機會獨當一面，訓練個人的專業以及管理能力。

劉家麟引用賈伯斯的經典名言，「求知若飢，虛心若愚（Stay hungry. Stay foolish.）。」鼓勵年輕人對於新的知識，保持求知慾與好奇心，並且保持謙虛的態度，多問多學習。

▲▼▲▼信義房屋復興民生店店長劉家麟，劉家麟(中前)於兒童節教孩童折氣球。（圖／劉家麟提供）

▲劉家麟（中前）於兒童節時教孩童折氣球。（圖／劉家麟提供）

▲▼信義房屋復興民生店店長劉家麟，端午節舉辦製作香包活動。（圖／劉家麟提供）

▲端午節舉辦製作香包活動。（圖／劉家麟提供）

關鍵字：業績破千萬元全國業績第一名修紗窗折氣球做香包摺衣服社區服務社區健檢信義房屋

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