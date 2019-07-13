影／從修理紗門紗窗做起　熱心房仲店長帶隊創全國業績第一

記者張菱育／台北報導

樂於帶全店同仁參與社區活動的劉家麟，任職信義房屋已13年多，他曾經創下單月單店業績破千萬元紀錄，且拿下全國業績第一名，他認為「設定好各個階段的目標，而且人人不脫隊、人人都簽約」這也是讓他首度帶店，就拿下如此好成績的秘訣。此外，他還帶領同仁協助修理住戶紗窗、教社區孩童折氣球、做香包、摺衣服、社區居民健檢等活動。

▲信義房屋復興民生店店長劉家麟，曾創下單月單店業績破千萬元紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

劉家麟現任信義房屋復興民生店長，擔任店長已有3年資歷，他曾於2017年10月創下單月單店業績破千萬元紀錄，且為全國第一名，他認為帶店的秘訣可分為三個部分，第一部分是「規劃年度目標九宮格」，當中以工作目標為核心，再擴展到學習、心靈成長、運動、家庭等目標規劃，要求每位同仁都要在年初時列出來，並進一步實行。

第二部分為「設定每月、每周目標」，他不時提醒同仁必須達到短時間的目標，每日都一點一滴的實際操作並執行。最後他則希望每位同仁「人人不脫隊、人人都簽約」，不要有人是被放棄的，脫隊的人就該繼續往前，而業績表現不錯的人要適時的拉一把脫隊的人，讓每個人都有業績、開心的工作。

特別的是，他已於今年舉辦11場大大小小的社區活動，他認為「我們不只是房仲業者，而是社區的一份子，應該要適時的服務社區。」因分店附近的社區住戶不少是7、80歲，行動較不方便的長輩，他就自己學著買材料，並帶著同仁到社區協助住戶修補紗窗，避免蚊蠅的叮咬。

▲劉家麟帶同仁至社區協助住戶修理紗窗。（圖／劉家麟提供）

另外，他於兒童節時，舉辦教孩童折氣球、母親節摺衣收納、端午節做香包、社區健檢等活動，不僅和社區居民保持互動，還拉近與社區住戶之間的距離，原本之前住戶與住戶之間少有往來，但藉由他們舉辦的活動，就讓鄰里之間的鄰居有了互動的橋樑。同時藉著帶領同仁舉辦社區活動，也訓練同仁的溝通、協調、組織活動等的能力，讓每個人都有機會獨當一面，訓練個人的專業以及管理能力。

劉家麟引用賈伯斯的經典名言，「求知若飢，虛心若愚（Stay hungry. Stay foolish.）。」鼓勵年輕人對於新的知識，保持求知慾與好奇心，並且保持謙虛的態度，多問多學習。

▲劉家麟（中前）於兒童節時教孩童折氣球。（圖／劉家麟提供）

▲端午節舉辦製作香包活動。（圖／劉家麟提供）