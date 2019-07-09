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大雨催落　高市修法建案加車道頂蓋　跑流程只需2周

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▲▼高市容積移轉。（圖／高雄市都發局提供）

▲大樓建案車道上方若有頂蓋，可避免汛期強降雨造成雨水淹進地下室。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

近年因為極端氣候影響，全台常常出現短時間的強降雨，不僅造成道路積水，甚至可能從車道淹進地下室。為了讓建案更方便利用容積移轉，設置車道頂蓋。高雄市都發局也修正建築規範，並經由市政會議拍板定案，未來建商要申請容積移轉、以建設車道頂蓋，可比以前快6周完成，預計本月就將公告推行。

▲▼ 高市容積移轉。（圖／高雄市都發局提供）

▲沒有車道頂蓋的社區，遇到大雨時就要擔心地下室淹水。（圖／高雄市都發局提供）

這次高雄市都發局檢討修訂容移要點，將「都市設計」與「容積移轉」兩項審議許可作業程序，予以脫鉤，開發業者可同步申請許可作業，縮短申辦時間。高雄市都發局表示，每年5~11月是台灣的防汛期間，尤其7至9月颱風豪雨更是頻繁，民眾常為防範雨水淹入大樓地下室所苦。

高雄市都發局局長林裕益表示，未來建案如為防範雨水淹入地下室，需設置車道頂蓋，可以免適用容積移轉許可要點第13點建築設計「退縮距離」之限制。

▲▼ 高市容積移轉。（圖／高雄市都發局提供）

▲容積移轉修法之後，建商可大幅縮短作業時間。（圖／高雄市都發局提供）

此外，都發局同時也針對簡化審議流程進行變革。未來申請開發案件，只要經都市設計審議委員會審查通過，不需要取得容移許可，業者即可直接向都發局申請都設許可，估計原需耗時2個月作業時間，縮減為只要2星期。

高雄市建築開發商業同業公會秘書長林佩樺對此表示肯定，她認為部分建案為符合容積移轉退縮建築規定，無法為車道設置頂蓋，導致豪雨來襲水淹地下室，嚴重影響居住品質及行車安全，甚至也有衍生建商間糾紛的案例。林佩樺認為都發局鬆綁法規，並加速都設許可的核發，將有利投資建設。

關鍵字：高雄都發局容積移轉都市設計車道頂蓋淹水

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