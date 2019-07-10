小北百貨重返江翠北側　網友嗨翻：不用跑去萬華、新莊了

▲近期有小北百貨進駐江翠北側重劃區。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

小北百貨回來了！新北江翠北側重劃區內雖新建案多，但生活機能仍多需仰賴舊市區，被網友譏諷「草比人高、狗比人多」，前年唯一的五金生活百貨「小北百貨」從長江路二段撤走後，引起許多網友抱怨不便、買東西得特別跑到新莊、萬華，如今「小北百貨」再度重返長江路二段，已經掛上斗大黃色招牌，也引起地方居民討論，預計下周一試營運、20日正式開幕。

新北江翠北側重劃區為大台北最受矚目新案區之一，不只鄰近北市15分鐘車程，且房價相對親民，吸引自住客入手，但因為是新興重劃區，生活機能需仰賴鄰近舊市區，一度被網友譏諷「草比人高、狗比人多」。

但這兩年重劃區主要幹道長江路二、三段，生活機能逐漸完善，且原兩側多禮儀公司、葬儀社逐漸朝向長江路一段遷移，而長江路二、三段則由餐飲業者進駐，例如「漿夫人永和豆漿店」、藝人林道遠開的「猛嘎海鮮燒物店」等。

▲江翠北側重劃區外圍主要幹道長江路二段。（圖／記者黃靖惠攝）



近期眼尖民眾又發現，長江路二段原先「錦輝電纜」店址，目前有新店正在裝潢，且掛上生活五金百貨「小北百貨」的招牌，引發網友們討論。不少網友歡欣表示，「終於回來了」、「這樣就不必跑萬華、新莊了」、「少了小北真的很不方便」。

記者今天實地走訪現場詢問，「小北百貨」工作人員透露，該店預計下周一上午試營運、預計20日正式開幕。

信義房屋板橋江翠店主任黃浩銓說明，原先開在長江路二段的「小北百貨」2017年底撤離後，民眾要找這類型五金生活百貨，得到雨農路段上，或者得到捷運江翠站旁。

他表示，如今「小北百貨」再度重回長江路二段展店，也讓居民採買變得方便，不必大老遠到別的地方去，而除了小北進駐外，近兩年隨著「江翠ONE」陸續交屋、「江翠Park」已完工，人潮漸漸進駐，也讓餐飲、生活百貨等零售業者跟著到周邊開店。

黃浩銓表示，江翠北側預售大樓單坪開價5、6字頭，以最近新推的「潤泰峰匯」甚至單坪開價有達到63萬元。