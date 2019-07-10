大戶捧6億現金搶當周董鄰居　光買車位就超過3千萬

▲「和平大苑」35樓戶，今年4月以總價6億餘元成交。（圖／住商不動產台北師大店提供）

記者詹宜軒／台北報導

大戶陸續搶進「和平大苑」，跟天王周杰倫一家當鄰居。根據最新實價揭露，位於大安區和平東路一段的豪宅「和平大苑」35樓出現交易，今年4月以總價6億568萬元、賣出總坪數365.1坪、含8車位。其成交總價，更是該社區僅次於周杰倫的次高交易價。據查，買方登記為睿督有限公司，公司地址登記在台中市「豐邑市政核心大廈」。

繼去年12月，「和平大苑」以總價4.7億元，賣出周杰倫樓下、36樓戶後，4月再售出35樓戶。根據最新實價揭露，該戶成交總金額為6億568萬元，為該社區僅次於周董戶的次高交易總價紀錄。而該戶成交總坪數為365.1坪，含8車位，扣除車位價格，每坪成交單價約204.9萬元，則是「和平大苑」第3戶單價突破200萬元的成交戶。

據了解，「和平大苑」35~36樓規劃一層一戶，37~38樓、即是周杰倫家，則是樓中樓戶，大戶陸續去化成功，也凸顯富人出手意願提升。對照地籍謄本，購買35樓者，登記為睿督有限公司，公司地址登記在台中市「豐邑市政核心大廈」的23樓，股權狀況則為僑外資；而去年底買下36樓戶的昌億投資有限公司，也是登記為僑外資企業，兩層樓鄰居的共通點，則是皆無貸款紀錄。

中信房屋行銷企劃副理江龍名指出，「和平大苑」自去年1月至今，總共交易11戶，15樓以下交易單價在110~140萬元上下，18樓以上交易單價，皆超過160萬元，而特殊的高樓層戶，則站穩200萬大關，「從交易狀況來看，加上部分幾乎是捧著現金成交，顯見豪宅交易市場已有觸底回溫之姿。」