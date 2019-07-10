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美國買100坪美宅！表弟月薪100K…他嘆領30K「台灣真的好辛苦」網點破黑暗面

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲表弟花600萬在美國買房！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友到美國遊玩順道找親戚，見到25歲的表弟年薪百萬，僅花600萬新台幣就買下100坪美宅，讓他看了好羨慕！反觀他自己，工作30年遲遲不敢買房，忍不住悲嘆「到美國才知道，台灣真的好辛苦！」不過許多網友卻認為，兩地物價不同，其實在台灣很幸福。

「到美國才知道，台灣真的好辛苦！」一名男網友在《mobile01》感慨薪酸人生，他讀完研究所、當完兵後就投入職場，自認一個月領3至4萬元薪水，「我已經覺得不錯」，豈料近日去美國放鬆身心，看見表弟的生活狀況，讓他好眼紅。

原PO透露，25歲的表弟剛大學畢業．在華盛頓當一般工程師，月薪換新台幣高達10萬元，「從不加班，而且每二週可選一天在家工作」，假設真的有狀況要加班，老闆一旦沒給加班費就會被告。更狂的是，年紀輕輕的表弟即將結婚，已在華盛頓買下一間3層樓（另有一層地下室）的美宅，後方有一座私人游泳池，換算約100坪大，房價21萬美元（約新台幣650萬元），等於1坪6.5萬元，家裡離市中心約15分鐘車程，交通也很方便。

原PO也好奇房貸狀況，表弟透露，沒向家裡拿任何一毛錢，靠自己積蓄就先付了3成款項，預計5年就可償還剩餘貸款。看見表弟的勝利人生，原PO忍不住反思，自己工作近30年，每天血汗加班，也想趕快跟女友結婚成家，然而日前去新北、桃園看房，發現一間小套房都快要1000萬元，他精算後要繳20年房貸，實在買不下去，若相較在美國生活，「換算一下房價跟國民年所得，你在台灣辛苦買一層小公寓，你已經在美國買3棟透天了！」

這趟美國之旅讓原PO大開眼界，他認為，「深深感覺台灣人真的好辛苦好辛苦，薪水少別人二倍、房價貴別人三倍、生活沒品質。」該文章掀起關注，大批網友也點出現實面，畢竟兩地的物價指數不同，在美國生活支出也很驚人，「月薪10萬新台幣在美國應該算是還好而已，看在那裡生活，應該不會比在台灣領5萬你快活多少，美國的所得稅比較高、保險也高，出門吃個飯沒15塊美，大概只能吃麥當勞之類的，光看圖片這房子，每年光請人除草應該就400至500美金跑不掉」、「1000萬桃園可以買到很好的三房兩廳加車位耶！怎麼會只有套房的格局，今年三月朋友才賣掉一間板橋挑高套（不含增建有17坪），沒車位七百多萬，也不用一千版大再努力找找吧～加油加油！」、「在台灣的確很多花費、稅金、醫療費都比美國低，但是即使如此，我們有多少人可以五年把房貸還完！不過話說回來也真要勸勸版主，認清這事實，除非你願意到美國工作（前提是找得到工作）離開這熟悉的人與地，否則真的只能認命，好好在這裡打拼」。

▲▼美國買100坪美宅！表弟月薪100K…他嘆領30K「台灣真的好辛苦」（圖／翻攝mobile01）

▲▼美國買100坪美宅！表弟月薪100K…他嘆領30K「台灣真的好辛苦」（圖／翻攝mobile01）

▲網友認為，台美兩地物價不同！（圖／翻攝mobile01）

關鍵字：美國買房月薪年薪工程師工作

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