3女租便宜老公寓！OL睡午覺見恐怖畫面：室友柴犬救了我　搬家聽遺憾消息

▲原PO說，她住進老公寓後，變得常常生病。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我沒有辦法幫您什麼，我只是租客而已，不要來找我…」一名女網友分享和兩名女性朋友合租一層房租很便宜的老公寓，沒想到住進去遇到離奇的事，「心想好在室友的柴犬救了我，我立馬跳起來，不睡了。」後來依舊發生很多怪事，她搬走後聽到一個遺憾的消息。

原PO今天（8日）在「靈異公社」臉書社團發文說，以前因工作關係常常搬家，每次搬家都租獨立套房；後來有次朋友提議一起租房省開銷也熱鬧，於是三名女生合租有3間房的一層老公寓。

原PO表示，雖然一開始不是很喜歡房子格局，但因她工作早出晚歸，不常在家，所以房間是有日式拉門的最小雅房；她身體一直都很不錯，住進去後不知為何很容易生病或長針眼，也常睡著後聽到奇怪水聲或感到一陣冷風，因不影響也沒放心上。

原PO指出，有天眼睛因霰粒腫開刀，請假在家休息，室友養的柴犬平常很乖，那天狗一直撞她的拉門還差點撞開，「我只好去我室友的房間休息，不然我怕我讓柴犬進房，我的眼睛會被柴犬弄到。」

▼原PO的室友有養一隻柴犬，有網友認為，狗可能幫原PO擋了一劫。（圖／達志／示意圖）

原PO回憶，在室友房間午睡，睡著後看到衣櫃前站著一位白髮蒼蒼、駝背的老伯伯背對著她，正當覺得奇怪時，「柴犬又忽然發狂似的，往我現在睡的這間房門狂撞」，醒來後心想應太累才會大白天做夢。

「之後沒聲音了，我又睡著了，然後一樣出現剛剛的畫面」，原PO說，「那個老伯伯還在，但似乎角度轉了，而且有移動，變有點快側面背對著我的身體」；這時她因柴犬又撞門醒了，因太累、安靜後又睡著。

「睡著後，老伯伯還在！角度轉得更多了，也更靠近我」，原PO表示，老伯「本來背對的後腦勺，臉已經轉整個側面！而且移動到我的手附近了，我都可以聞到祂身上的腐敗味，祂穿舊舊破破的衣服和西裝褲，然後沒有腳。」

原PO當下還特意環顧四周，確定是在她睡的房間，她心裡默唸，「我沒有辦法幫您什麼，我只是租客而已，不要來找我，請您去找道行比較高的高人幫您...」

▼因發生太多怪事，雖然租金很便宜，但原PO還是決定搬走。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO指出，「然後祂就又往前移動，都快到我的肩膀了，頭也緩緩轉過來......差一點就要正面轉過來時，柴犬又忽然發狂似撞門！然後我就嚇醒了！心想好在室友的柴犬救了我，我立馬跳起來，不睡了。」

原PO說，在那之後又發生了很多事情，「我說要搬，室友都不想搬，因為房租真的很便宜。後來我就自己搬走了，之後沒多久不明原因，狗狗居然猝死了。」

此文引起討論，許多網友留言，「狗狗好可憐」、「我覺得可能狗狗擋了一劫」、「心疼無辜的柴犬，狗狗真是主人忠心的夥伴」、「我現在也是租老公寓耶」。