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新北都更硬起來！市府通過待拆釘子戶辦法

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▲▼東來大廈。（圖／新北城鄉局提供）

▲圖為淡水東來大廈有安全疑慮。（圖／新北城鄉局提供）

記者黃靖惠／綜合報導

都更釘子戶注意了！新北市共有5件都更重建案例卡關在釘子戶，對此新北市政議會今天通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」草案，預計7月底實施後，未來屢遭釘子戶卡關的都更案，如經協調不成案，只要檢附協調紀錄，可再向市府申請代拆，加速都更重建。

新北老舊建築有救災困難、結構安全疑慮等問題，部分住戶想自行協調重建，實務上卻常常卡關在1、2戶個案，因為不願搬離重建，導致都更之路遙遙無期。

但中央都市更新條例今年1月修正通過後，新北市配合中央母法修正「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」，預計最快7月底將上路，屆時實施者與待拆戶若協調後，仍無法取得共識，可依程序請求市府代為拆除，讓民眾免於擔心公共安全之苦。

新北都市更新處長張溫德說明，中央的都更條例修訂後1月公布，此次市府修法配合中央母法，而都更條例機制需要「棒子跟蘿蔔並行」，此法7月底若正式上路後，實施若與住戶屢協調破裂，可向新北市府申請代拆。

他說明，市府受理後還會再與住戶進行協調，但如果是海砂屋、有立即危險性建物，可能考量居住安全，會立即拆除。

他指出，目前新北市大概有5件面臨釘子戶問題，未來辦法通過後可委由市府代拆，分別為五股西雲路海砂屋、以及新莊、中和、板橋各4件。

關鍵字：都更新北市都市更新都更新北市府海砂屋

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