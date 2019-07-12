台北、台中早餐預算差不多　同買20坪小宅　台中500萬就可圓夢

▲在台中不吃早餐63年，才能存下台中購屋頭期款。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台中報導

「不吃早餐63年，才能在台中存到150萬元的頭期款！」若以台中一般早餐店的漢堡蛋加大杯冰奶茶，大約是65元來看，購買總價500萬元的新大樓，大約要不吃早餐63年，才能存到購屋頭期款。但是對比台北的房價，台中房價可說是便宜多了，早餐價格差不多，但是台中房價卻僅是台北的3分之1，台中購屋好幸福！

根據大台中房市交易平台7月份大台中房市統計，屋齡2年內的大樓成交均價約每坪25萬元。若以台中20坪的2年內新住宅大樓來看，總價預算約500萬元；而台中早餐店的漢堡蛋加大杯冰奶茶，平均每份大約65元，用購屋預算來換算，也就是少吃7.7萬份早餐，就可以在台中地區買下新成屋大樓。

另外，若以頭期款準備3成來看，總價500萬元的住宅大約要準備150萬元的頭期款，再換算台中的早餐店的漢堡蛋加大杯冰奶茶65元，150萬元大約可買23076份早餐，也就是要不吃早餐63年，才能存下購屋頭期款。

根據《屋比房屋比價平台》最新統計，北市20坪新建小宅，平均總價約1526萬元，對比台中的新宅只要500萬元，也就是說，台中僅花3分之1價格，就可以享受與台北相同的居住空間。

統計實價登錄資料，新大樓交易當中，今年4月大里區以「塗城京鑽」、「君大院」交易為主，成交價每坪約18.1~25.5萬元；北屯區則有「宏台松築」交屋，成交價每坪22.2~28.5萬元；南屯區為「國雄文心森林」交易，成交價每坪25.4~31.5萬元。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔分析，若購屋預算在500萬元左右，可購買的新成屋，以太平區及新光區段徵收區較有機會，但僅能購買沒有車位的1+1房。而台中的首購區集中在太平、大里、烏日等區，新成屋房價約2字頭，隨著土地取得成本越來越高，像是南屯、西屯區目前房價成交每坪約25~26萬元，但也將朝著3字頭邁進，未來台中1字頭房價恐不再復見。

▲台中早餐店的漢堡蛋加大杯冰奶茶約65元。（圖／記者張菱育攝）

▲在台中要不吃63年的早餐，才能存下購屋頭期款。（圖／記者張菱育攝）