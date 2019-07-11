ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

同樣都是200萬　台南這商圈可買30坪　台北豪宅只能買1坪

ETtoday房產雲

▲▼金華商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲金華商圈涵蓋新舊社區，生活機能也很豐富。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

台南今年的房市表現不錯，有愈來愈多各地建商到台南插旗，也有不少新開發的重劃區，不過有人喜歡整齊的重劃區，也有人喜歡機能好的舊市區，而台南的金華商圈，剛好就涵蓋了這2種，多元選擇性也成為房市的熱區。而此區中古屋行情每坪不到10萬元，也吸引不少預算有限的首購族進住。

▲▼金華商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲金華市場是金華商圈採買的主要去處。（圖／記者陳建宇攝）

金華商圈以金華路為主體，範圍涵蓋早期開發的中西區、南區，也有新興的安平區，信義房屋金華店店長陳政光表示，金華商圈生活機能豐富，除金華路沿線商家多之外，位於新孝路的金華市場是區域採買的重心。休閒娛樂部分，除包括水萍塭公園在內的多個公園綠地外，位於西門路的新光三越新天地，也是許多民眾周末逛街的去處。

▲▼金華商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲水交社重劃區有非常多新建案推出，多為大樓產品。（圖／記者陳建宇攝）

金華商圈的新建案集中在水交社重劃區，推案類型以大樓為主，首購或換屋產品都有，但以2~3房為主力，陳政光表示，這些新建案的2房坪數落在30坪上下，3房則在40坪左右，成交價每坪約16萬元。

▲▼金華商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲金華商圈的公寓房價親民，最低每坪只要6萬元就能入手。（圖／記者陳建宇攝）

而金華商圈的中古屋則是以屋齡較高的公寓、國宅為主力，陳政光指出，金華商圈的公寓屋齡都超過30年，除較特殊的1樓產品之外，2~5樓的公寓總價從200~300萬元都有，坪數多半有30坪，若未經整修的物件房價每坪6~9萬元，若有整修過的房子有機會站上每坪10萬元。

▲▼金華商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲中華西路東側的國宅也是區域熱門產品。（圖／記者陳建宇攝）

而國宅也是金華商圈中古屋的另1種熱門產品，陳政光表示，這類國宅主要分布在中華西路東側，屋齡20~25年都有，坪數也較實在，光是室內就可能達到32坪，房價每坪11~12萬元，詢問度也很高。

▲▼金華商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲信義房屋金華店店長陳政光指出，金華商圈的國宅詢問度高。（圖／記者陳建宇攝）

關鍵字：台南金華信義房屋水交社公寓國宅

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

兒躺床秒睡！他摩鐵激戰：活受罪

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看..

台中潭子凶宅藏洋蔥　低於市價7..

好市多清潔劑…2年頑強垢秒退散

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

停2車格…翁狂檢舉　女1句話擊..

高雄男曝260萬買房攻略　網跪..

她想搬外島「房價低廉」…網打臉

35歲男想買房被家人擋！他心酸..

鄰居「一看200萬空地」白目神..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中租屋！閨蜜睡她位置…被打醒

超乎主婦想像的清潔力　居家打掃..

新北「6000坪大套」只租6千..

中古房價不到1字頭親民　台南金..

高雄最夯！15米「網美書牆」超..

基隆、宜蘭建商勇推案　房市專家..

阿妹舊居豪宅「信義之星」　鄰居..

好市多清潔劑…2年頑強垢秒退散

有感伯可愛到炸！鉅陞粉絲開趴嗨..

首爾都更釀傷亡　黑道介入牟暴利

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366