同樣都是200萬　台南這商圈可買30坪　台北豪宅只能買1坪

▲金華商圈涵蓋新舊社區，生活機能也很豐富。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

台南今年的房市表現不錯，有愈來愈多各地建商到台南插旗，也有不少新開發的重劃區，不過有人喜歡整齊的重劃區，也有人喜歡機能好的舊市區，而台南的金華商圈，剛好就涵蓋了這2種，多元選擇性也成為房市的熱區。而此區中古屋行情每坪不到10萬元，也吸引不少預算有限的首購族進住。

▲金華市場是金華商圈採買的主要去處。（圖／記者陳建宇攝）

金華商圈以金華路為主體，範圍涵蓋早期開發的中西區、南區，也有新興的安平區，信義房屋金華店店長陳政光表示，金華商圈生活機能豐富，除金華路沿線商家多之外，位於新孝路的金華市場是區域採買的重心。休閒娛樂部分，除包括水萍塭公園在內的多個公園綠地外，位於西門路的新光三越新天地，也是許多民眾周末逛街的去處。

▲水交社重劃區有非常多新建案推出，多為大樓產品。（圖／記者陳建宇攝）

金華商圈的新建案集中在水交社重劃區，推案類型以大樓為主，首購或換屋產品都有，但以2~3房為主力，陳政光表示，這些新建案的2房坪數落在30坪上下，3房則在40坪左右，成交價每坪約16萬元。

▲金華商圈的公寓房價親民，最低每坪只要6萬元就能入手。（圖／記者陳建宇攝）

而金華商圈的中古屋則是以屋齡較高的公寓、國宅為主力，陳政光指出，金華商圈的公寓屋齡都超過30年，除較特殊的1樓產品之外，2~5樓的公寓總價從200~300萬元都有，坪數多半有30坪，若未經整修的物件房價每坪6~9萬元，若有整修過的房子有機會站上每坪10萬元。

▲中華西路東側的國宅也是區域熱門產品。（圖／記者陳建宇攝）

而國宅也是金華商圈中古屋的另1種熱門產品，陳政光表示，這類國宅主要分布在中華西路東側，屋齡20~25年都有，坪數也較實在，光是室內就可能達到32坪，房價每坪11~12萬元，詢問度也很高。

▲信義房屋金華店店長陳政光指出，金華商圈的國宅詢問度高。（圖／記者陳建宇攝）