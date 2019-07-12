買比租有保障　卡位明星學區　高雄家長寧買房設籍求心安

▲四維國小是南高雄傳統名校，學生人數不虞匱乏。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

台灣少子化的現象雖然愈來愈嚴重，但是明星學區一樣是擠破頭，若遇到像龍年這樣的「大年」，學生人數還會暴增，要擠進名校難度更高，許多家長為了讓孩子取得明星學區就學資格，更不惜在熱門學區購屋置產，就為了讓孩子的戶籍出生就在學區裡。

南北高雄的2個明星學區都有類似的狀況，以發展較早的南高雄來說，知名度最高的學區就是四維國小和五福國中，2間學校都是高雄傳統名校，108學年度也都是高雄的總量管制學校。

信義房屋文化店專案經理鄭宏權表示，該店常常有民眾前來詢問學區的問題，甚至不少家長不考慮寄戶口，而是直接購買房子並將戶籍遷入，但未必真的入住，也有很多人是將房子出租收租金，買房子的目的，就只是為了讓孩子的戶籍，設在明星學區，未來可以直接就讀。

▲五福國中在高雄市文化中心對面，周邊中古屋房價有每坪25萬元水準。（圖／記者陳建宇攝）

四維五福學區主要位於苓雅區，範圍在高雄文化中心一帶，鄭宏權指出，附近新建案多集中在光華路，以大樓產品為主力，成交價每坪約在24~28萬元。而四維五福學區的中古屋則多數屋齡偏高，有不少屋齡30年以上的華廈、國宅產品，尤其面對文化中心首排、具有景觀的物件保值效果佳，成交價有每坪25~30萬元的水準。

▲近10年躥起的龍華國小位於農16特區，也是家長擠破頭想讓孩子就讀的名校。（圖／記者陳建宇攝）

新興發展的北高雄同樣也有明星學區，以龍華國小、明華國中這個學區最具代表性，同樣也都是108學年度的總量管制學校。該學區涵蓋農16及部分瑞豐巨蛋商圈，不僅是明星學區也是高雄房市的蛋黃區。

信義房屋農十六店主任袁國庭表示，龍華明華學區非常熱門，尤其龍華國小若沒有在孩子出生之後就設籍，就算借戶籍要就讀的機會也非常小，因此也有很多家長乾脆買房、設籍、出租，就和南高雄的狀況如出一徹。

▲明華國中升學率高，也是總量管制的明星學校。（圖／記者陳建宇攝）

而龍華明華學區因為是重劃區，建物屋齡普遍較新，袁國庭指出，該學區的新建案幾乎都是百坪豪宅，包括「京城」、「雄崗信義美術館」、「華人滙」等，成交單價落差大，從25~60萬元都有。

而龍華明華學區的中古屋屋齡最老也不過14年，袁國庭指出，學區內3房平車或2房不帶車位的產品詢問度高，房價每坪20~23萬元，要找到1字頭房價的中古屋難度較高。