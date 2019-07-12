卯起來蓋！台中2年開工近3.2萬戶　拚勁居六都之冠

▲台中市從2016年到2018年僅2年的時間，開工量增幅高達137%。（圖／業者提供）

記者張菱育／台北報導

近期房產市場露出回溫跡象，也讓建商的推案量增加，而去年初雨遮新制上路前的搶舊照案，也陸續動工帶動開工數量增加，根據統計，全台前5月住宅開工量約4.3萬戶，較去年同期成長約14%，而台中市從2016年到2018年僅2年的時間，開工量增幅高達137%，而從2018年至今，台中市開工戶數更近3.2萬戶，成為全台推案戶數最多的區域。

根據內政部統計處的最新開工資料顯示，2016年開工數量僅剩6.8萬戶，不過隨景氣復甦與雨遮新制上路搶照，2018年開工量增加到10.1萬戶，今年前5月共4.3萬戶，仍較2018年成長。過去新北市開工數都居6都之冠，但是從2017年開始，台中的新案開工量已超越新北市，出現逆轉。

台中的新案開工數量從2016年的8635戶，到2018年突破2萬戶，今年前5月的開工量也高達1.1萬戶，比雙北市的開工量還高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台中市人口結構年輕，且工作機會也逐年增加，對住宅有穩定需求，且台中市有許多重劃區土地供給，市場上的住宅供給則以首購與首換型的產品，除了在地建商推案活絡外，近年也有北部建商南下推案。

曾敬德指出，雖然近年買賣移轉棟數量增幅度有限，可能與許多民眾選擇購買新房子或預售案有關，北部地區有些新案價格修正後，與中古屋的價差縮小，新房子不管是設計或規畫都相對新穎，容易吸引自住客目光。