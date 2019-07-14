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大彎北段違規宅有解　房仲：急凍交易量有解

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▲▼美麗華。（圖／記者黃彥傑攝）

▲大彎北段違規商業宅解禁，未來只要繳回饋金能就地合法。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃靖惠／綜合報導

北市中山區大彎北段違規「商業宅」爭議數10年，北市府祭出「就地合法」解套方式，只要5年內申請，並繳每坪5.2萬元的回饋金，即可成為合法「住商混合」，引發外界撻伐，被認為助長當地價格飆漲，但當地房仲分析，「以往違規宅與純住宅的交易件數，約莫1比20，未來若解禁，交易量可能會增加，但因為是住商混合宅，部分買家可能更偏好純住宅，因此這類產品想加價賣，會有難度。」

大彎北段商業宅因是商業區、娛樂區，卻有建商蓋住宅違規使用，此事爭議10年之久，近日再引發討論，今天（14日）北市都發局公告，大彎北段違規住宅列管戶數達1678戶，日前會同專家學者及業界座談後，考量既有違規住宅短期已無回復可能性，重新檢討並將該區納入中山區都市計畫。

另外，都發局指出，大彎北段違規住宅依現行都市計畫法令，想變更為合法住宅得繳納回饋金才能放寬使用，至於回饋金額如何計算，依照107年土地公告現值估算，每坪約8.68萬元，但為鼓勵違規住宅盡速合法，都委會審議決議公告實施5年內申請既有建物回饋金，得以6折繳交，也就是每坪約5.21萬元，期滿後將未變更違規住宅得進行裁罰。

「原先急凍的交易量將解凍。」陳泰源表示，大彎北段純住宅區、商業區及娛樂區的房屋交易，最近2年因違規問題產生極大差異，以違規的商業、娛樂區對比住宅區而言，約莫是1比20件，可見違規住宅交易量急凍狀態，若解禁後未來對於原先違規宅的成交量會有幫助。

至於房價部分，他解釋，實務層面而言，解禁後房屋頂多小漲1成，或是正、負相抵，因為如今大環境並不好，且就算原先違規豪宅合法後，多半是住商混合，並不如同純住宅具有優勢，再來「1坪5.2萬元回饋金」並不便宜，以1間15坪小套房計算，也需要78萬元回饋金，因而這類型物件漲價空間有限。

關鍵字：市府大彎北段豪宅都發局都市更新中山區

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