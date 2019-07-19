▲位於大桃園黃金三角正核心地帶的「宜誠一森青」，共計有住家130戶與店面1戶，屬於規劃單純的均質社區。

房產中心／綜合報導

近來房市表現頗熱，看房族也傾巢而出，不少建案大打捷運宅，焦點也圍繞著在地政策、企業投資等大利多，強吸民眾目光，然而仍有不同選擇的首購、首換族，當人們搶破頭落腳市區，他們反而重視都會區難尋的清幽森活，放眼離塵不離城的市郊環境，成為一方清境的主人。現座落於桃園南龜山，以新古典建築姿態優雅而起的「宜誠一森青」，就讓這群看房無數的族群，甫一踏進就有「家的感覺」。

如今提到桃園龜山，大家想到的亮點不外乎是由鄰近華亞、長庚、三井Outlet等熱鬧商圈的機捷A7、A8、A9攜手打造的共同生活圈，但龜山還有一處可能只有在地人才熟知的居住秘境，那就是「宜誠一森青」落腳的南龜山「楓樹坑」。

楓樹坑地如其名，雖然是走過30餘年、低密度開發的重劃區，但社區仍保留自然舒心的景致。專案經理蘇坤億表示，此區由虎頭山、大棟山、龜崙山環繞，區內流經的楓樹溪，上游是農業保護區，因此終年水質清澈，鄰近更有桃園的伯朗大道花海，每季景色翩然有致，讓造訪過的遊客都讚嘆，且區內多中古透天屋、極少有新案推出，因此「宜誠一森青」除了坐擁景觀，也以面寬超過百米、基地千坪的大樓型住宅，以及六樓以上就有無限棟距、盡收山溪景致等亮點，讓嚮往與大自然做鄰居的民眾趨之若鶩。

▲中高樓層住戶能享受窗外無遮蔽的綿延山巒景致，社區夜晚點燈後也成為此區亮眼地標。

難得的是，入主楓樹坑的居民在享有宜人景致、清幽生活的同時，其實往南北方向的車程只需8～10分鐘，就能抵達桃園火車站、長庚特區等熱鬧商圈，亦能接駁林口、南崁交流道，輕鬆在田園生活與都會機能之間轉場接軌，也讓楓樹坑成為大桃園難得能享受商業區機能又保有靜謐生活的黃金三角正核心！「此案目前工程進度已成屋，預計今年就可入住，除了本來就很傾心楓樹坑環境的區域客，不少有意買在桃園的新北客，在比較過捷運商業區後，加上對『宜誠建設』口碑的信賴，讓他們更屬意這裡的房屋品質與寧靜氛圍。」

深耕大桃園30多年、打造萬戶家園的「宜誠建設」，也在今年住展雜誌的彙整統計下，以區域型建商的黑馬之姿和推案全台的建商一同挺進北台灣十大建商推案量排行，不僅是大桃園唯一上榜的建商，推案總銷也上看156億，以建築品質在業界與看屋族間累積評價。此次以新古典風格亮相的「宜誠一森青」，以近乎豪宅等級的建材打造建築底座基石和半圓穹頂，預計也將成為此區最具代表性的地標，在結構安全上也以近年豪宅產品強調的一筆箍工法提升整體耐震度，住家亦採用力霸鋁門窗搭配5+5mm LOW-E膠合玻璃，兼具高氣密及隔音隔熱功能、以中空樓板降低樓層噪音，有感提升居住品質。

▲不同戶別皆有大片落地窗，迎來良好的採光與通風。

「宜誠一森青」整體規劃為地上14樓、地下3樓，建物共有4棟，A、B棟單層雙拼，C、D棟單層三拼，全區均質3～4房宜居宅，分別有34、39、40、44、54坪數選擇，戶戶都可享受至少雙面的採光與通風，以及望出去寬敞開闊的視野。難得的是，集中在1樓的公設，不僅有多元的交誼廳、閱覽室、兒童遊戲區、健身房、KTV等，更提供可預約入住的雙人套房！約10坪大小的房間將以飯店規格打造，由未來的管委會規劃維護，屆時親友來訪時，不用擔心家裡空間不夠借住，或是必須提前解散、縮短難得的相聚時光，大可聊到徹夜通宵，享受有別於一般社區難得的貼心服務。

▲預約入住的「飯店式套房」打出大桃園地區少見的公設規劃。

環山而居加上逼近豪宅等級的自住社區，乍聽所費不貲，「宜誠一森青」卻打出23萬起、相對親民的開價，吸引北台灣的首購、首換族群。目前銷售6成，其中有7成為區域客、3成為雙北客，目前各坪數房型皆備有實品屋可實際參觀，親身感受住家旁即有步道花園、視野所見皆有群山簇擁的生活氛圍。

宜誠一森青

貴賓接待地址：桃園市龜山區光榮路46號旁 貴賓

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