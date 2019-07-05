▲土城暫緩重劃區緊鄰已成形的熱鬧商圈，備受自住客青睞，增值空間也被看好。近來有建商打出「1元起家」活動，更加吸引無數看房人潮，後勢再推出自備28萬元起，力挺年輕人到底！（圖／紐約艾美提供，下同）

房產中心／綜合報導

1元可以做什麼？1元可以在買東西的時候加購塑膠袋、緊急的時候在街頭打公共電話、許願後丟進噴水池讓願望盡快實現，還有其他可用之處？市井小民成家立業後，最大心願就是趕快存一桶金，搬進真正屬於自己的家，但現在不用再存這麼久，也不用拮据過生活，更不必倚靠許願池哪天才能來的神助攻，如今就有建商打出「1元起家」活動，一樣的錢，卻有機會入主24～42坪、2～4房規劃的新房，花起來讓人更有感！

目前再推出訂簽28萬元起，首購族、小資族更輕鬆入主，免去高額自備的煩惱。

▲建商打出「1元起家」活動，大讓利動作吸引不少正為頭期款努力的雙薪家庭。（圖／截取自活動官網）

拿出「1元」就能入主的建案，就位於台北5大新興重劃區之一的「土城暫緩計畫區」，此區雖然過去因軍事及工業、農業用地整合問題而閒置，但自從近幾年開放解禁、市地重劃，且鄰近熱鬧的板橋，聯外交通便捷，更位在板南線土城、海山站中間，有雙捷運支撐，再加上興建中的捷運萬大線等，因此被視為房市明日之星。過去房價最高點曾來到5字頭，經過一波市場修正後，目前整個市場定錨點為4字頭。

在地房仲表示，土城自住需求大，空屋率4.55％為六都最低，人口帶來商機，日系品牌連鎖店和知名迴轉壽司餐廳都預計在近期進駐開幕。雖是計畫區，但鄰近多個商圈，大賣場、家飾3C賣場、土城醫院近在咫尺，生活機能無虞，也是自住客決定入主的關鍵。

活動報名截止前，果然有許多民眾抱著即將美夢成真的心情，在活動官網留下資料。隨著抽獎活動將近，也揭曉建案原來就是位在土城青雲路上的偉築建設「紐約艾美」。「1元起家」活動當天，現場湧入超多看房人潮，建商更請來胖卡餐車美食、Emma姊姊唱跳互動秀等精彩表演與民眾同歡，更邀請律師見證「紐約艾美」正式開案，並宣告採不二價銷售，讓看房民眾免去因為比價、猶豫而錯過的寶貴時間，搶先入主心目中的夢想地段與家園。

當天共有20名民眾成為能以「1元起家」的幸運兒，立即享有1元超低自備款的優惠，訂簽下人生第一間房，讓人生的擁房計畫光速成真。

現場也另外抽出iPhoneXR與空氣清淨機等好禮與超商百元禮券，以幾乎人人有獎的歡樂氣氛，揭開「紐約艾美」加入暫緩重劃區、成為火熱建案的序幕。

現階段再強勢推出訂簽28萬元起，土城唯一低自備，買房成家不是夢，立即晉升新北有殼一族！

▲不用辛苦打拚，努力存下1、200百萬的自備款，幸運民眾就能以訂簽「1元」入主新北土城！

▲6/1開案現場除了預計抽出20位可用「1元」買房的幸運兒，其他人也有抽中好禮的機會。

近年不少在雙北工作的雙薪家庭，都有移居鄰近城鎮，以通勤時間換取空間的打算，但對部分人來說，門牌效應也是考量的一大重點，若預算有夠，當然還是想住在生活機能成熟、離工作又近的雙北。土城為台北捷運沿線少見4字頭區域，推案買氣有一定熱度，不少建商近年暫停讓利，但「紐約艾美」以低於區域其他推案的開價，加上1元「讓很大」的有感活動，吸引年輕、雙薪首購客層的目光，建商也重新賦予「1元」更多可能，幫年輕人輕鬆成家。



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