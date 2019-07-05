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北市豪宅進軍青埔！「良茂詠恆」小坪數大基地　商業地段＋雙語國小買氣爆棚

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▲▼《良茂詠恆》建案採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲在青埔豪宅聚落一片大坪數市場中，「良茂詠恆」以大2房含車位638萬，迅速成為區域熱銷建案。（圖／記者黃克翔攝，下同）

房產中心／綜合報導

北台灣重劃區建案百花齊放，擁有高鐵、捷運及在地政策、民間投資利多的桃園青埔，除了區域客更強吸雙北客購屋移入。在台北內湖、大直深耕35年，推出逾千戶豪宅物件的「良茂建設」也首次進軍青埔A18豪宅聚落！

北部以外的民眾對良茂建設或許陌生，但其實座落在大直、美侖美奐的五星級美福大飯店，就是良茂建設的經典代表作，恢宏大氣中帶著精緻典雅的建築風格，讓人過目不忘。挾帶過去走出台北，以竹北建案「良茂New Park」、「良茂Life Park」打下約三個月即完銷的氣勢，良茂建設首次插旗青埔，就選在A18高鐵前正核心商業區推出小坪數輕豪宅「良茂詠恆」，迅速與周邊大坪數建案做出市場區隔，以大2房含車位638萬的親民總價，成為區域焦點。

專案副理陳宇群表示，今年2月中旬開案初期，就要先消化1,000多組預約看屋客，現在一週也維持80～90組、最高120組的人潮，從雙北特別追到青埔看屋的客群也提高不少，目前熱銷7成中就有4～5成是雙北客，可見良茂建設的品牌魅力。

擁有1,642坪大基地的「良茂詠恆」就位在高鐵A18前、領航南路商圈正核心，不論是地段或規模都相當稀有，且周遭重大建設每隔一段時間就有新亮點！華泰名品城第三期園區已在今年5月開幕，再添話題人氣，民眾引頸期盼的還有全台最大IKEA旗艦店、日本來台設點的4,000坪橫濱八景島水族館、新光影城，國泰人壽辦公室、布拉格經貿總部等辦公大樓也逐步就緒，預計將在2021年前陸續完工、開幕，有望大幅度帶動青埔重劃區的人氣與機能。

距離「良茂詠恆」走路僅一分半的青埔國小是相當熱門的公立雙語學校，由於近年青埔移入人口多，學校也開始控管入學人數。專案副理陳宇群表示，建案基地就位在青埔里，若入住後就讀青埔國小，接送孩子上下學也超方便。國小畢業後，鄰近也有青埔國中、大園高中可就近入學，因此也有不少客層看準建案也具備「學區宅」的優勢而入主。

「良茂詠恆」建有A、B兩棟，總戶數264戶，一層7戶、2支電梯，一樓則有6戶店面。一字型建築面臨領航南路123米超大面寬，三面臨路，主力房型為21坪兩房，現另有25坪、31坪三房可選。專案副理陳宇群強調，「良茂詠恆」的兩房朝東南向，建築退縮4米，後方也有18米寬的公營平面停車場，加起來就有22米基本棟距，即使日後停車場後方有建案新蓋，亦不影響住起來的舒適度，且通風採光也都預先為入住的小家庭考量到。

▲▼《良茂詠恆》建案採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「良茂詠恆」兩房客廳面寬3米，簡單規劃就能很溫馨，也不怕有壓迫感。

▲▼《良茂詠恆》建案採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《良茂詠恆》建案採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼兩房房型皆有現代人最重視的採光條件。

▲▼《良茂詠恆》建案採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《良茂詠恆》建案採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲浴室亦有通風採光，並與陽台相連。

社區公設有大廳、交誼廳、閱覽區、健身房和兒童遊戲室，符合現代多數住戶的需求。特別的是，大廳、交誼廳皆挑高6米8，不論在視覺或使用上都讓人感覺開闊舒適，也是區域內少見的大氣規劃。地段、品牌與規模，讓「良茂詠恆」近期躍升為區域熱銷話題，近期打出的638萬大兩房含車位價格，也預計狂吸更多看屋人潮。

良茂詠恆 。（圖／良茂詠恆提供）

▲「良茂詠恆」接待中心。

關鍵字：桃園青埔良茂建設良茂詠恆輕豪宅高鐵A18

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