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只有賣不掉的價格！桃園建商迎合市場　從9折賣到75折創高銷售率

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▲▼璟都機構中路三段開工儀式。（圖／記者詹宜軒攝）

▲璟都機構中路三段開工儀式，左5為董事長黃國明。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

「市場是甚麼行情，就賣甚麼價格！」彈性調整售價區間，璟都機構董事長黃國明透露，即便是近2~3年景氣下行，但公司仍維持每年300戶的開工量，部分建案從開價打9折、賣到開價打75折，「其實我們的成本都在8折以上，但讓剛需民眾買得起房，餘屋又能順利去化，才能達成雙贏。」

堪稱市場上最能隨著時局，靈活應變銷售策略的黃國明，深耕桃園區域市場約20年，本月4日，該公司選在中路重劃區開工該區段的第2案，接受媒體採訪時，黃國明透露：「市場是甚麼行情，我們就賣甚麼價格。近2~3年不景氣，我們曾有個案從開價打9折、賣到75折成交，事實上，成本都在8折以上。」

據了解，黃國明所指個案，為該公司在中路重劃區的成屋案「璟都柏悅」，規劃23~38坪產品，最佳銷售成績單坪可達45萬元，近期成交價則普遍是單價3字頭。也因此，全案去化速度不差，目前銷售已達8成。更促成璟都在中路重劃區的第2案順利開工。

黃國明表示，4日開工的個案，基地位於力行路385巷、正光路186巷交叉口，近向陽公園，面積約1222坪，未來將規劃地上15樓、地下4樓的飯店宅，坪數則自25~45坪、2~4房格局，全案預計明年Q4正式公開，總銷約30億元，目前售價未定，但根據區域行情，應該單價3字頭之譜。而璟都機構在中路重劃區共計有4案，除即將完銷的「璟都柏悅」、及4日開工的中路三段案，另外還有2案正在規劃中，總計光是中路重劃區總銷金額，就達170億元。

關鍵字：璟都黃國明中路重劃區桃園房價柏悅向陽公園

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