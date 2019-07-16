大馬經濟基本面佳　中美貿易戰坐收漁利

圖、文／信義房屋提供

中美貿易戰持續延燒，各國都受到大小不一的影響，但大馬信義房屋認為這一波貿易戰卻對馬來西亞帶來不少優勢。放眼東協十國，馬來西亞因其低廉成本、轉運站優勢以及高素質員工等因素，有望受到企業和投資者的青睞，坐收漁利。自貿易戰開打，許多外商企業紛紛尋找關稅替代基地，將戰場轉移到東協國家。



從國際視角切入，日本野村證券指出馬來西亞得益於積體電路、液化天然氣的出口，預期成為進口替代來源的最有利的國家之一。而馬來西亞財政部長林冠英也表示，該國受益於貿易戰下所引發的商業地點重置、貿易和投資轉移，這點可從該國2019年度首季大幅度增長的外國直接投資中得到證明，根據馬來西亞投資發展局，該國今年首季的投資額也增長3.1%，服務業吸引了最大部分來自國內外的投資，其中又以房地產業佔比最大，總值達110億馬幣（約新台幣887億）。

大馬信義房屋李杰峰總經理表示，大吉隆坡地區商業興盛，類似於台灣雙北的地位，佔馬來西亞總人口近四分之一，也是人口最密集的城市，而吉隆坡的人均GDP已經高達二．八萬美金，甚至比台灣還高，中產階級消費力高，房價卻與菲律賓、泰國、柬埔寨等開發程度較低的東協國家主要城市相當，相對之下吉隆坡的房價支撐力道堅實許多，而信義房屋偏向從基本面看待不動產投資的角度，加上馬來西亞的不動產交易透明度和法令制度，對跨國投資人較為安全，在這波中美貿易戰當中有一枝獨秀，逆勢成長的機會。

